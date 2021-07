Biden geißelt Verschärfung des Wahlrechts als Angriff auf Demokratie

Anzeige

Philadelphia. US-Präsident Joe Biden hat von Republikanern angestrebte Einschränkungen des Wahlrechts als „unamerikanisch“ und „undemokratisch“ angeprangert. Es sei nötig, dass der US-Kongress Maßnahmen verabschiede, um Wahlbeschränkungen zu kippen, sagte Biden am Dienstag in einer Rede im National Constitution Center in Philadelphia.

Biden hat den Schutz des Wahlrechts zu einem zentralen Thema seiner Präsidentschaft erklärt. Zu den in republikanisch regierten US-Staaten eingeleiteten oder bereits beschlossenen Regelungen, die formellen Hürden für die Zulassung zur Wahl zu erhöhen, hatte er bisher geschwiegen, wofür er scharf von Bürgerrechtsaktivisten und dem linken Flügel seiner Demokratischen Partei kritisiert wurde. Die hauchdünne demokratische Mehrheit im Senat schränkt allerdings auch seinen politischen Aktionsradius bei diesem Thema ein.

Republiker blockieren Wahlrechtsreform

Die republikanische Offensive bei diesem Thema basiert auf der falschen Behauptung von Bidens abgewählten Vorgänger Donald Trump, bei den US-Wahlen 2020 habe es schwere Fälle von Betrug gegeben. Die Demokraten im Kapitol haben bereits eine umfassende Wahlrechtsreform vorgelegt, die allerdings von den Republikanern im Senat blockiert wird. Die meisten Republikaner haben auch eine Gesetzesvorlage abgelehnt, die Teile des Wahlgesetzes wieder einführen würde, die vom Obersten Gerichtshof der USA eingeschränkt worden waren.

Vor Bidens Rede in Philadelphia traf in Washington eine Gruppe demokratischer Abgeordneter aus Texas ein, die mit ihr Abreise aus Austin eine Abstimmung über eine restriktive Wahlrechtsreform in ihrem Staat in einer Sondersitzung verhindern wollten. Sie hoffen, mit ihrem Fernbleiben die erforderliche Mindestzahl anwesender Parlamentsmitglieder verhindert zu haben, die für eine Abstimmung erforderlich ist.

Die angekommenen Texaner haben angekündigt, womöglich bis zum Abschluss der Sondersitzung in Texas Anfang nächsten Monats in Washington zu bleiben. Sie würden „draußen bleiben und diesen Gesetzentwurf killen“, sagten sie. Der Vorsitzende der Demokraten im texanischen Repräsentantenhaus, Chris Turner, warnte, dass ihre Bemühungen vergeblich bleiben würden, sollten die Demokraten im Kongress nicht mehr gegen die Blockade der Republikaner vornehmen. „Wir können diese Flut nicht für immer zurückhalten“, sagte Turner. „Wir verschaffen etwas Zeit. Der Kongress und all unsere Anführer auf Bundesebene müssen diese Zeit weise nutzen.“