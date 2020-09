USA: Hisbollah lagert explosives Ammoniumnitrat auch in Europa

Anzeige

Washington. Die militante libanesische Gruppe Hisbollah soll nach US-Angaben explosive Chemikalien in etlichen europäischen Ländern lagern. Mit den Stoffen lasse sich Sprengstoff herstellen, sagte Nathan Nales, Koordinator für Anti-Terror-Maßnahmen im Washingtoner Außenministerium am Donnerstag. Hisbollah-Funktionäre hätten in den vergangenen Jahren Ammoniumnitrat von Belgien nach Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und in die Schweiz geschafft. Sie stünden unter Verdacht, das Material nach wie vor in Europa zu verwahren, ergänzte Sales.

In Kühlepackungen in Erste-Hilfe-Kästen verwahrt

Ammoniumnitrat wird in der Regel als Düngemittel genutzt, kann aber auch für die Herstellung von Sprengstoff verwendet werden. Auch die Lagerung der Chemikalie kann gefährliche Folgen haben, wie es bei der verheerenden Explosion in Beirut im August deutlich wurde.

Die USA gingen davon aus, dass die Hisbollah schon seit 2012 in Europa herumtransportierten, sagte Sales. Das Ammoniumnitrat sei in Kühlepackungen in Erste-Hilfe-Kästen verwahrt worden. Sales erhob schwere Vorwürfe: "Warum sollte die Hisbollah Ammoniumnitrat auf europäischem Boden lagern? Die Antwort ist klar: Hisbollah hat diese Waffen parat, damit sie groß angelegte Terrorattacken ausführen kann, wann immer sie oder ihre Meister in Teheran es für nötig erachten."

Von der Hisbollah gab es zunächst keine Stellungnahme.