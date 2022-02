US-Botschafterin Gutmann wird US-Botschafterin in Deutschland

Anzeige

Berlin. Mit der Politik-Professorin Amy Gutmann übernimmt an diesem Donnerstag erstmals eine Frau den US-Botschafterposten in der Bundesrepublik Deutschland. Die bisherige Hochschulpräsidentin erhält am Nachmittag (14.00 Uhr) ihr Akkreditierungsschreiben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Top-Position an der US-Vertretung war fast zwei Jahre unbesetzt. Grund dafür war eine Blockade der oppositionellen Republikaner im US-Senat.

Die von US-Präsident Joe Biden nominierte Gutmann wurde 2004 Präsidentin der renommierten Pennsylvania University. Als Politikwissenschaftlerin wurde die 72-Jährige vielfach ausgezeichnet, Erfahrung als Diplomatin hat sie bislang nicht. In der Bundesrepublik hat noch nie eine Frau die US-Botschaft geleitet, in der DDR hat es eine US-Botschafterin gegeben.