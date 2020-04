Anzeige

Anzeige

Berlin. Was ist aus den rund 200.000 Schutzmasken geworden, die von der US-Firma 3M stammen sollen und am Flughafen von Bangkok verschwunden sind? Die Stadt Berlin, für welche die Lieferung gedacht war, hatte die USA als Schuldigen ausgemacht. Doch dort wehrt man sich. Ein Überblick über die verschiedenen Positionen.

Der Berliner Innensenator

Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte zunächst mitgeteilt, die Masken seien auf Betreiben der USA “konfisziert” worden, und von einem “Akt moderner Piraterie” gesprochen. Im ZDF-"Morgenmagazin" wiederholte er am Montag den Vorwurf der Konfiszierung nicht, sagte aber: “Fakt ist, wir haben eine entsprechende Lieferung bestellt, (...), wir haben diese Lieferung auch bezahlt.” Die 200.000 Schutzmasken seien auf dem Weg nach Berlin gewesen, jetzt aber in den USA gelandet. “Und das ist nicht in Ordnung.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Berlins Regierender Bürgermeister

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die USA scharf kritisiert: “Das Handeln des US-Präsidenten ist alles andere als solidarisch und verantwortungsvoll. Es ist unmenschlich und inakzeptabel”, twitterte er am Freitag.

Die Berliner CDU

Anzeige

Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger warf dem Senat am Montag vor, Berlin mit seinen Äußerungen über die USA erheblich geschadet zu haben und sprach von einer Täuschung der Öffentlichkeit. “Es macht einen großen Unterschied, ob man einem Staat vorwirft, Waren zu konfiszieren oder ob Waren einfach einen anderen Weg nehmen”, sagte Dregger. Wenn der Senat anderen die Schuld dafür in die Schuhe schieben wolle, dass er keine Schutzausrüstung besorgt, könne er dazu nicht schweigen.

Die USA

Anzeige

Die USA weisen die Vorwürfe zurück, sie hätten die Schutzmasken in die USA umgeleitet. “Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nichts unternommen, um für Deutschland bestimmte 3M-Lieferungen umzuleiten, noch wussten wir irgendetwas von solchen Sendungen”, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin.

Video Fehlende Schutzmasken: Pflegekräfte in den USA verzweifelt 1:18 min Sie bekommen nicht die Schutzausrüstung, die sie benötigen, um sich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. © Reuters

Der Sprecher erklärte, dass die USA die inländische Produktion medizinischen Materials inzwischen deutlich hoch gefahren habe und gleichzeitig Überangebote anderer Länder aufkaufe, um den eigenen Bedarf zu decken. Die US-Regierung werde aber Maßnahmen gegen Wucherpreise und gegen Geschäftemacherei mit der Pandemie ergreifen.

Die Berliner Polizei

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am Montag, es gebe weiterhin Gespräche mit den Vertragshändlern. Dabei gehe es sowohl um Ersatz für die 200.000 verschwundenen FFP2-Schutzmasken als auch um weitere Bestellungen.

Die zwei Millionen einfachen Mund- und Nasenschutzmasken, die am Wochenende in Berlin ankamen, sind für die Polizisten weniger geeignet. Sie schützen nicht den Träger der Maske vor Viren, sondern verhindern nur, dass er seine Atemluft weit verbreitet. Getragen werden sie vor allem von Ärzten und Pflegern in Krankenhäusern, Praxen und Altenheimen, um Patienten nicht anzustecken.

Anzeige

Berliner Innensenatsverwaltung

Die Berliner Innensenatsverwaltung bleibt trotz der jüngsten Aussagen der US-Botschaft bei ihrer Einschätzung zu den in Bangkok verschwundenen Schutzmasken. “Wir nehmen das Dementi der US-Botschaft zur Kenntnis, bleiben aber auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen bei unserer Darstellung”, sagte der Sprecher der Senatsveraltung, Martin Pallgen, am Montag. “Die Schutzmasken wurden von der Berliner Polizei bei einem deutschen Medizinfachhändler bestellt.” Nach Informationen des Vertragspartners der Polizei sei die Lieferung aufgrund einer US-Direktive storniert und das Frachtflugzeug in die USA umgeleitet worden.

“Bei wem der Händler die Schutzmasken hat produzieren lassen, entzieht sich unserer Kenntnis”, erklärte Pallgen. Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin hatte mitgeteilt, die Regierung der Vereinigten Staaten habe nichts unternommen, um für Deutschland bestimmte 3M-Lieferungen umzuleiten, noch irgendetwas von solchen Sendungen gewusst. Von der US-Firma 3M habe die Senatsverwaltung allerdings nie gesprochen, betonte Pallgen. Die Berliner Polizei habe lediglich einen bestimmten Schutzmasken-Typ (FFP2) bestellt.

“Wir versuchen jetzt gemeinsam mit der Polizei und dem Händler herauszufinden, wie die Kette von Bestellung, Produktion und Lieferung gelaufen und was genau auf dem Flughafen in Thailand passiert ist”, erläuterte Pallgen.

RND/dpa