USA geben Evakuierung aus Afghanistan auf dem Landweg bekannt

Washington. Die USA haben erstmals die Evakuierung von Staatsbürgern auf dem Landweg aus Afghanistan bestätigt.

Botschaftsangestellte hätten eine Person mit US-Pass und deren Kinder an der Grenze in Empfang genommen, sagte ein Regierungsbeamter am Montag. Einzelheiten wollte er nicht nennen und sagte auch nicht, in welches Land die Gruppe ausgereist war.

Vor einer Woche hatten die USA ihre letzten Soldaten aus Afghanistan abgezogen und damit auch die Luftbrücke beendet, mit der sie mehr als 120.000 Menschen ausgeflogen hatten, unter ihnen US-Bürger afghanische Ortskräfte und deren Angehörige.