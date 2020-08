USA fordern wieder Iran-Sanktionen - Moskau lehnt Antrag ab

Anzeige

New York. Russland hat dem Antrag der US-Regierung zur Wiederaufnahme aller UN-Sanktionen gegen den Iran eine Abfuhr erteilt. Die USA könnten sich nicht auf einen Vertrag berufen, den sie vor Jahren gekündigt haben, erklärte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski. Ähnlich hatten sich bereits Deutschland, Frankreich und Großbritannien geäußert.

Das 2015 geschlossene Atomabkommen der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran sieht vor, dass die Islamische Republik ihr Atomprogramm so einschränkt, dass sie keine Atomwaffen bauen kann.

Im Gegenzug sollten Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden. Die USA sind 2018 aus dem Vertrag ausgestiegen und haben einseitig wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt. Dieser hat daraufhin wichtige Aspekte des Vertrages ausgesetzt und reichert Uran wieder stärker an als festgelegt.

Die USA wollen deshalb im Sicherheitsrat den sogenannten Snapback-Mechanismus auslösen. Der sieht vor, dass die vor 2015 geltenden UN-Sanktionen gegen den Iran automatisch wieder in Kraft treten, falls das Land seine Zusagen nicht einhält - es sei denn, der Sicherheitsrat verabschiedet eine Resolution, die an der Aufhebung der UN-Sanktionen festhält. Dagegen könnten die USA dann ihr Veto einlegen.

Iran stellt “Snapback”-Mechanismus in Frage

US-Außenminister Mike Pompeo übergab am Donnerstag eine entsprechende Mitteilung an den Präsidenten des Weltsicherheitsrats, Dian Triansyah Djani. Djani wollte in Einzelgesprächen die Position der Mitgliedsstaaten ergründen.

Praktisch sind aber alle anderen der Auffassung, dass die USA wegen ihres Austritts ihre Rechte als Vertragspartei verloren haben. In diesem Fall würde der Snapback nicht ausgelöst. Und Djani brauche auch keine Resolution über die fortdauernde Lockerung der Sanktionen einbringen, sagen Diplomaten.

Poljanski twitterte, die US-Regierung lebe offenbar auf einem anderen Planeten und glaube, von Verträgen profitieren zu können, die sie selbst gekündigt habe.

Auch der Iran vertrat diese Auffassung. Außenminister Mohammed Dschwad Sarif forderte den Sicherheitsrat in einem Brief auf, den “Missbrauch” von Resolutionen durch die USA zu stoppen. Außerdem stellte er infrage, ob es einen “Snapback”-Mechanismus überhaupt gibt. Der Begriff tauche im Atomvertrag und in UN-Resolutionen nicht auf.