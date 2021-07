USA: Weiterhin Reisebeschränkungen für Europäer wegen Delta-Variante

Anzeige

Anzeige

Washington. Die USA behalten wegen der um sich greifenden Delta-Variante des Coronavirus ihre Einschränkungen für Reisende aus Europa vorerst bei. Die Regierung sei noch in einem Abwägungsprozess, ließ ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Montag verlauten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte das Thema kürzlich bei ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington angesprochen.

Die US-Regierung sei sich der Bedeutung des internationalen Reiseverkehrs bewusst, sagte der Gewährsmann. Doch die Zunahme der Coronavirus-Varianten in Europa, insbesondere der auch in den USA sich verbreitenden Delta-Variante, lasse sie im transatlantischen Reiseverkehr eine abwartende Haltung einnehmen.