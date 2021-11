Diplomatenstreit mit USA: Russland droht mit Gegenmaßnahmen

Anzeige

Anzeige

Moskau/Washington. Russland droht den USA mit Gegenmaßnahmen, sollte ein Teil seines Botschaftspersonals gezwungenermaßen das Land verlassen müssen. „Wir wollen das nicht, aber wir können nicht umhin, auf gleiche Weise zu antworten“, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag der Agentur Interfax in Moskau.

Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, hatte zuvor in einem Interview gesagt, 27 russische Diplomaten mit ihren Familien müssten zum 30. Januar aus den USA ausreisen. Nach seinen Angaben werden den Ehepartnern von Diplomaten Akkreditierungen entzogen und ihren Kindern keine Visa erteilt. Russischen Berichten zufolge arbeiteten Ende Oktober insgesamt rund 200 russische Botschaftsmitarbeiter in den USA.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Zum 30. Juni nächsten Jahres müssten ähnlich viele russische Diplomaten mit ihren Familien das Land verlassen, sagte Antonow. „Wir haben mit einem massiven Personalmangel zu kämpfen.“ Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist wegen einer Vielzahl von Konflikten und Sanktionen angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Anzeige

Das wirkt sich auch auf der Ebene der Diplomaten aus: Erst im April hatten die USA als Vergeltung für Moskau zugeschriebene Hackerangriffe und Einmischungen in US-Wahlen zehn russische Diplomaten ausgewiesen und neue Sanktionen verhängt. Russland reagierte mit der Ausweisung von zehn US-Diplomaten und mit Sanktionen gegen die USA. Darüber hinaus erließ die Regierung in Moskau eine Einreisesperre für hochrangige US-Regierungsvertreter.