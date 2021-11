Neue Umfrage: Die Deutschen und die Amerikaner mögen sich wieder

Anzeige

Brüssel. Die transatlantische Beziehungskrise scheint beendet: Ein Jahr nach dem Wahlsieg von US-Präsident Joe Biden finden 71 Prozent der Deutschen, dass die Beziehungen zu den USA gut oder sogar sehr gut sind. Im Jahr 2020, als im Weißen Haus noch Donald Trump saß, waren es gerade einmal 18 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Pew Research Center aus Washington und der deutschen Körber-Stiftung hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.

Die Ursache für das fundamental veränderte Meinungsbild ist die Wahlniederlage Trumps. Dieser hatte Deutschland in seiner vierjährigen Amtszeit hart attackiert. Unter anderem drohte er mit dem Abzug eines großen Teils der in Deutschland stationierten US-Truppen. Trumps Nachfolger Biden dagegen versprach, dass die USA wieder zu einem verlässlichen Partner würden.

44 Prozent sehen USA als wichtigsten Partner

Vor allem in der Außenpolitik hat sich die Meinung der Deutschen dramatisch verändert. 44 Prozent der Befragten sehen in der aktuellen Umfrage die USA als wichtigsten Partner Deutschlands an. Im vergangenen Jahr lag waren es nur zehn Prozent. Damals lag Frankreich an erster Stelle.

Auf US-Seite wird Deutschland traditionell nicht als wichtigster außenpolitischer Partner genannt. In der neuen Umfrage sagen das nur sieben Prozent der Amerikaner. Großbritannien kommt dagegen auf 31 Prozent und damit auf den ersten Platz. Auch der Brexit hat an dieser Haltung nichts verändert.

Meinungen gehen bei China auseinander

Die transatlantischen Meinungen gehen auch auseinander, wenn es um China und Russland geht. 26 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, dass China eine große Bedrohung für die Werte in den USA und Deutschland darstelle. Im Falle Russlands waren es 16 Prozent.

In den USA dagegen ist die Kritik an China und Russland deutlich schärfer. 61 Prozent beziehungsweise 54 Prozent der Umfrageteilnehmer sagen: China und Russland sind eine große Bedrohung.

Video Warnung vor „offener Konfrontation“: Biden und Xi treffen in Videogipfel aufeinander 1:20 min Bei ihrem ersten Onlinegipfel haben Joe Biden und Xi Jinping vor einer gefährlichen Konfrontation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften gewarnt. © dpa

Doch etwa sechs von zehn Deutschen und Amerikanern ziehen der Umfrage zufolge enge Beziehungen zwischen den beiden Staaten einer engen Beziehung zu Russland vor. Vor allem in Deutschland sind mehr und mehr Befragte dieser Ansicht. Der Wert stieg von 39 Prozentpunkten im Jahr 2019 auf 62 Prozentpunkte in der aktuellen Umfrage.

Bemerkenswert: Trotz des überstürzten Abzugs der Nato-Soldaten aus Afghanistan im Sommer und der Machtübernahme durch die Taliban steht eine deutliche Mehrheit der Deutschen und Amerikaner hinter militärischen Auslandseinsätzen. In Deutschland sagen 83 Prozent der Befragten, solche Einsätze seien gut für die Sicherheit des Landes. In den USA sind es sogar 85 Prozent.

Die Deutschen sind zuversichtlicher als die Amerikaner, dass es nach der Corona-Pandemie zu mehr internationaler Zusammenarbeit kommen wird. 50 Prozent der Befragten in Deutschland glauben daran. In den USA sind es nur 30 Prozent der Umfrageteilnehmer, während 40 Prozent sagen: Die internationale Kooperation wird sich nach der Pandemie nicht verändern.

Im Auftrag der Körber-Stiftung wurden vom 2. bis 9. September 1162 Erwachsene in Deutschland befragt. In den USA befragte Pew zwischen dem 7. und dem 12. September insgesamt 1008 Erwachsene.