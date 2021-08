USA: Demokraten und Republikaner streiten um Maskenpflicht an Schulen

Anzeige

Anzeige

Washington. Angesichts steigender Corona-Zahlen tobt in den USA ein Streit um eine Maskenpflicht an Schulen. Ranghohe Republikaner lehnen diese strikt ab – obwohl die Neuinfektionen sich vor allem in republikanischen Teilen des Landes ballen, in denen bislang die wenigsten Menschen geimpft sind. Die Auseinandersetzung wird stark entlang der Parteilinien geführt.

Der republikanische Gouverneur des US-Staates Florida, Ron DeSantis, droht Schulen, die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorschreiben, mit einer Kürzung der Mittel. Schuldirektoren, die gegen das staatsweite Verbot einer Maskenpflicht im Unterricht verstoßen, will er das Gehalt streichen. Eltern reichten inzwischen Klage gegen das Verbot ein.

DeSantis’ Kollegen aus South Carolina und Texas, Henry McMaster und Greg Abbott, fahren einen ähnlichen Kurs, auch in Virginia regt sich republikanischer Widerstand. Große Schulbezirke in Ballungsgebieten, die meist eher demokratisch geprägt sind, haben bereits angekündigt, trotzdem eine Maskenpflicht zu verhängen.

Anzeige

Aggressives Verhalten bremst auch lokale Möglichkeiten

Die republikanische Basis lehnt Regeln zum Masketragen schon seit mehr als einem Jahr ab. Inzwischen haben aber auch einige Parteivertreter vor Sicherheitsgefahren und politischen Risiken gewarnt, wenn Schulen – und die Gesundheit von Kindern – zum Schauplatz eines ideologischen Kampfes werden.

„Es geht sehr ans Eingemachte“, sagte der republikanische Stratege Brendan Steinhauser. „Wir gehen dieses Thema sehr traditionell, sehr wütend, sehr politisch an.“ Beide Seiten gingen aggressiv gegeneinander vor, anstatt gemeinsam auf möglichst lokaler Ebene nach der besten Lösung zu suchen.

Anzeige

Video USA wollen Impfung zur Voraussetzung für Einreise machen 1:06 min Die US-Regierung will Medienberichten zufolge künftig von fast allen einreisenden Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen. © dpa

Der Streit hat Schulausschuss-Sitzungen erfasst und zu hitzigen Auseinandersetzungen geführt. Auf dem Video von einem Treffen in Williams County im Staat Tennessee waren erzürnte Eltern zu sehen, die „Keine Masken mehr“ skandierten und Masken-Befürworter auf den Parkplatz verfolgten und beschimpften. Der republikanische Abgeordnete Madison Cawthorn aus North Carolina bezeichnete die Maskenpflicht an einer Schule in seinem Bezirk kürzlich als „psychologischen Kindesmissbrauch“.

Anzeige

Fast 4,3 Millionen Corona-Fälle bei Kindern

Demokratisch regierte Staaten bewegen sich derweil in die entgegengesetzte Richtung: Hier werden nach einer Lockerung in den vergangenen Monaten nun erneut Maskenregelungen für Klassenräume und andere öffentliche Orte beschlossen. Dieses Vorgehen entspricht der Empfehlung der US-Seuchenschutzbehörde CDC, dass Kinder in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.

Laut einem aktuellen Bericht der Amerikanischen Akademie von Kinderärzten und des Kinderklinik-Verbands betrafen fast 4,3 Millionen Covid-19-Fälle in den USA Kinder. Das waren etwa 14 Prozent aller Fälle landesweit – auch wenn dem Bericht zufolge Krankenhauseinweisungen und Todesfälle unter Kindern selten sind.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Einige Kritikerinnern und Kritiker der republikanischen Anti-Masken-Politik wiesen darauf hin, dass diese dem traditionellen Partei-Ethos zuwiderlaufe, Entscheidungen soweit möglich auf kommunaler Ebene zu treffen und die Schulpolitik den Behörden vor Ort zu überlassen. Ein republikanischer Gouverneur ist bereits zurückgerudert: Asa Hutchison aus Arkansas ließ das Verbot einer Maskenpflicht wieder gerichtlich auf Eis legen. Er bedauere, es im April unterschrieben zu haben, sagte er.

Umfrage offenbart die Spaltung der Politik

Anzeige

Laut einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Umfrage der Monmouth-Universität sind 73 Prozent der Republikaner gegen eine Rückkehr zu Corona-Schutzregeln wie dem Masketragen und Abstandhalten. Bei den Demokraten dagegen liegt die Zustimmung bei 85 Prozent. Anders als früher lehnten nun auch Republikaner, die keine glühenden Anhänger von Expräsident Donald Trump seien, das Masketragen ab, sagt der für Meinungsforschung zuständige Direktor von Monmouth, Patrick Murray. Allerdings seien insgesamt inzwischen fast alle als moderat geltenden Republikaner auf Trumps Positionen eingeschwenkt.

Die Zustimmung zum Masketragen im Schulunterricht ist möglicherweise höher. Eine Gallup-Umfrage ergab Ende Juli, dass 57 Prozent der Eltern von Schulkindern eine Pflicht für ungeimpfte Schüler befürworten. Da die Corona-Impfstoffe erst für ab Zwölfjährige zur Verfügung stehen, sind in den Grundschulen die meisten Schülerinnen und Schüler ungeimpft.

Weiße Eltern eher gegen Maskenpflicht

Anzeige

In einer Umfrage der Rand Corporation vom Mai sprachen sich 53 Prozent der weißen Eltern für eine Maskenpflicht in Schulen aus. In den anderen Bevölkerungsgruppen war der Wert deutlich höher: Bei schwarzen Eltern betrug er 86 Prozent, bei hispanischen 78 Prozent und bei asiatischen sogar 89 Prozent.

Ein möglicher Grund für die Unterschiede sei, dass Eltern in ländlichen Gebieten, wo eher Weiße leben, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Corona-Schutzmaßnahmen ablehnen, sagte Studienautorin Heather Schwartz. Auch die Tatsache, dass unter den Corona-Todesopfern mehr Angehörige von Minderheiten als Weiße seien, könne eine Rolle spielen.