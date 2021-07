Rasanter Anstieg der Infektionen in USA: Coronas fatales Comeback

Anzeige

Anzeige

Washington. Müde fühle sie sich und „emotional ausgetrocknet“, gesteht Brytney Cobia, die seit 15 Monaten Covid-Patienten behandelt. Doch am Wochenende ließ sich die Ärztin zu einem emotionalen Ausbruch hinreißen.

In einem Post bei Facebook schilderte sie, was sie derzeit oft erlebt: Junge, bislang gesunde Menschen, müssen von ihr ans Beatmungsgerät angeschlossen werden: „Als letztes bitten sie, dass ich sie impfen soll. Ich nehme ihre Hand und sage, dass es mir leidtut. Aber es ist zu spät.“

Anzeige

Am Grandview Medical Center in Birmingham, der größten Stadt des südlichen Bundesstaates Alabama, erlebt Cobia derzeit hautnah, was oft nur in abstrakten Kurven und Grafiken abgebildet wird: Drei Wochen, nachdem Präsident Joe Biden ein „dunkles Jahr der Pandemie und der Isolation“ für beendet erklärt hat, erlebt die Corona-Pandemie in den USA ein fatales Comeback.

Die hochansteckende Delta-Variante und die Impfverweigerung ganzer Bevölkerungs- und Landesteile lassen die Infektionsraten rasant steigen. Rund 42.000 Menschen stecken sich inzwischen täglich mit dem Virus an – fast viermal so viele wie zum Monatsbeginn. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen wächst.

In Alabama ist nur jeder Dritte geimpft

Betroffen sind nach Erhebungen der Seuchenbehörde CDC ganz überwiegend Menschen in konservativen Bundesstaaten mit einer niedrigen Impfquote. Der Virusschutz ist in den USA, wo statistisch jeder zweite Bürger vollständig immunisiert ist, nämlich höchst unterschiedlich verteilt: Während in den Neu-England-Staaten im Nordosten inzwischen mehr als 60 Prozent immunisiert sind, liegt die Quote in Arkansas, Mississippi und Alabama nur bei einem Drittel der Bevölkerung.

Anzeige

Und während die Delta-Variante rasant voranschreitet und im Norden Utahs mittlerweile für 90 Prozent der Fälle verantwortlich ist, stockt die Kampagne: Statt mehr als drei Millionen im April werden inzwischen täglich nur noch 500.000 Spritzen gesetzt.

"Lasst Euch impfen!" Mit einem Video, in dem er an der Seite von Popstar Olivia Rodrigo auftritt, versucht Präsident Joe Biden vor allem junge Amerikaner zu erreichen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Anzeige

Präsident Biden nutzt daher jede Gelegenheit, für die Impfung zu werben. Das sei „die patriotischste Sache, die Sie machen können“, erklärte er am Nationalfeiertag. Für die Kampagne ließ er sich mit Teenie-Popstar Olivia Rodrigo fotografieren und schickte seine Frau Jill und seine Vizepräsidentin Kamala Harris auf Werbetour durchs Land.

Doch die hartnäckigen Impfverweigerer erreichen sie nicht. Nicht nur in den Online-Medien wird ihre Skepsis mit wilden Verschwörungsmythen angeheizt. Auch beim rechten Sender Fox hetzen Moderatoren wie Laura Ingraham und Tucker Carlson mit falschen Behauptungen gegen die Impfung, deren Nebenwirkungen angeblich größer als ihr Nutzen ist. „Sie töten Menschen“, erregte sich Biden kürzlich über ähnliche Erzählungen bei Facebook.

Biden hofft auf eine Spritze für Kinder

„Es ist einfach: Wir haben eine Pandemie für die, die sich nicht impfen lassen“, spitzte der Präsident nun am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Townhall-Veranstaltung in Ohio seine Botschaft zu. Tatsächlich sind nach Angaben der CDC rund 97 Prozent der Menschen, die mit dem Coronavirus im Krankenhaus eingeliefert werden, und 99,5 Prozent der Covid-Toten nicht immunisiert.

Schon seit Mai können Jugendliche ab zwölf Jahren in den USA geimpft werden. Biden äußerte die Hoffnung, dass „bald“ auch eine Impfempfehlung für Kinder unter zwölf Jahren abgegeben werden kann.

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Doch der Gedanke an eine Herdenimmunisierung ist angesichts des aggressiven Vordringens der Delta-Variante in weite Ferne gerückt. Schon haben erste Regionen wie Los Angeles County das im Frühsommer aufgehobene Maskengebot in öffentlichen Räumen wieder eingeführt.

Nach einem Bericht der „Washington Post“ wird in der Biden-Regierung eine ähnliche Kehrtwende auf Bundesebene diskutiert. Der amerikanische Kinderärzte-Verband fordert eine Verschärfung der amtlichen Vorschriften und eine vom Impfstatus unabhängige generelle Maskenpflicht an Schulen.

Eine Protestreise gerät zum PR-Desaster

Für zusätzliche Besorgnis in der Bevölkerung sorgen Meldungen über sogenannte Breakthrough-Infektionen, bei denen sich Menschen trotz Impfung infiziert haben. So geriet die Protestreise texanischer Abgeordneter der Demokraten gegen die Wahlrechtsverschärfungen in ihrem Bundesstaat zum PR-Debakel: Sechs Teilnehmer wurden in Washington trotz Impfung positiv getestet.

Die ganze Gruppe sitzt nun im Hotel in Quarantäne. Vorher hatte sie offenbar auch Mitarbeiter von Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi angesteckt.

Doch die allermeisten solcher Infektionen von Geimpften verlaufen harmlos oder mild. Für Gesundheitsexperten und Praktiker wie Brytney Cobia ändern sie nichts am Nutzen der Immunisierung. Eindringlich ermahnt die Ärztin daher die Angehörigen von Covid-Toten im Gespräch, sich impfen zu lassen. „Sie weinen dann und sagen, dass sie das nicht wussten“, schildert Cobia die traurige Realität im Südstaat Alabama: „Sie dachten, Covid wäre ein Lügenmärchen.“