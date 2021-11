Trump-Beraterin für wichtiges Wahlgremium nominiert

Anzeige

New York. Die US-Republikaner haben eine prominente Unterstützerin von Ex-Präsident Donald Trump für ein wichtiges Wahlberatergremium nominiert. Cleta Mitchell solle Beraterin der Wahlunterstützungskommission werden, entschieden die von den Republikanern nominierten Mitglieder der US-Bürgerrechtskommission.

Der Kommission gehören noch vier Demokraten und eine parteilose Person an. Sie stimmte mit Mehrheit für Mitchell.

Michtell war an einem von Trumps Versuchen beteiligt, seine Wahlniederlage ungeschehen zu machen. Trump rief Anfang Januar den in Georgia für Wahlen zuständigen republikanischen Minister Brad Raffensperger an und drängte ihn, genügend Stimmen zu „finden“, um den knappen Vorsprung seines Konkurrenten Joe Biden in dem US-Staat wettzumachen.

Mitchell will Beweise für Wahlfälschungen gefunden haben

Mitchell sagte dabei, sie habe mögliche Beweise für Wahlfälschungen in Georgia gefunden. Doch Raffensperger widersprach, ihre Zahlen seien nicht korrekt. Nach heftiger Kritik von Rechtsexperten zog sich Mitchell danach aus der Anwaltskanzlei Foley & Lardner zurück.

Die Wahlunterstützungskommission bestätigt Wahlsysteme und berät örtliche Wahlbehörden bei der Einhaltung von Bundesvorschriften. Das Beratergremium, zu dem Mitchell gehört, hat keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen der Kommission.