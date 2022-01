Baerbock in den USA: „Wir sind entschlossen, gemeinsam zu handeln“

Anzeige

Anzeige

Washington. Acht Stunden nur ist Annalena Baerbock in den USA, aber es sind ja auch wirklich keine günstigen Bedingungen für eine Reise: In den USA sind die Corona-Infektionszahlen massiv angestiegen. Die Uno hat deswegen ihre Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York abgesagt, an der die Außenministerin vor ihrem Antrittsbesuch in Washington teilnehmen wollte.

Immerhin: Der Schneesturm, der die US-Hauptstadt zu Wochenbeginn lahm gelegt hatte, hat sich verzogen. Sonst wäre sogar die Landung schwierig geworden.

Acht Stunden nur, lohnt sich das eigentlich? Es ist ja ein Riesenaufwand, den ausgerechnet eine Ministerin der klimabewussten Grünen da treibt: Hin- und Rückflug dauern länger als der Aufenthalt. „Je schwieriger die Zeiten, desto wichtiger sind starke Partnerschaften“, sagt Baerbock vor dem Abflug. Und schwierig sind die Zeiten durchaus.

Anzeige

Russland hat an der Grenze zur Ukraine Truppen zusammengezogen. Präsident Wladimir Putin macht geltend, sein Land fühle sich durch den Westen im Allgemeinen und die Nato im Besonderen bedroht. Umgekehrt ist der Ukraine und den osteuropäischen Ländern gerade mehr als mulmig.

Europa will nicht als Zuschauer vor der Krise stehen

Die Lage ist brisant, aber gerade scheint Bewegung möglich: Diplomaten pendeln zwischen den Ländern. Für kommende Woche ist nach langer Pause ein Treffen des Nato-Russland-Rats geplant, auch die OSZE kommt zusammen. Biden hat mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky telefoniert. Und Baerbock trifft ihren Amtskollegen Antony Blinken.

Anzeige

Manches bespricht man in so einer Lage trotz angeblich abhörsicherer Leitungen offenkundig doch lieber persönlich, sicher ist sicher. Auch das Zwischen-den-Zeilen-Lesen, die Verständigung über Blicke fällt einfacher, wenn man sich gegenüber sitzt – im Thomas-Jefferson-Raum des US-Außenministeriums in diesem Fall. Es ist vertraulicher in jeder Beziehung.

Und ein Signal ist es obendrein, wenn es Bilder gibt von so einem Treffen – für die Gemeinsamkeit und dafür, dass Deutschland und Europa in dieser Krise mitreden wollen: „Wir sind entschlossen, gemeinsam zu handeln, um die europäische Friedensordnung zu schützen“, verkündet die Außenministerin. Manch deutscher Außenpolitiker befürchtet, Biden und Putin würden die Sache unter sich ausmachen – mit den europäischen Staaten als Zuschauer, ganz nach altem Muster.

Anzeige

Baerbock: „An einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt“

Es gebe gerade unterschiedliche Gesprächsformate, dabei aber eine gemeinsame Botschaft von EU und USA, betont Baerbock und verbindet dies mit einer erneuten Warnung Richtung Moskaus vor weiteren Sanktionen: Die russischen Handlungen seien „mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet“, sagt sie. „Der einzige Weg aus der Krise führt über Dialog.“

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Auch für Blinken hat sie einen Hinweis dabei, oder vielleicht sogar eine Mahnung: Die Stärke der transatlantischen Allianz messe sich „nicht in Panzern und Raketen, sondern in allererster Linie darin, dass wir an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt“, sagt Baerbock. Es ist vielleicht eine Referenz auf die Forderung nach der Erhöhung der deutschen Rüstungsausgaben, die vor allem der vorige Präsident Donald Trump mantra-artig vortrug, meist verbunden mit der Beschwerde, die USA würden betrogen.

Die Biden-Regierung ist zurückhaltender, aber das „Zwei-Prozent-Ziel“ der Nato steht weiter im Raum. Und der Wunsch der sich von Russland bedroht fühlenden Ukraine nach Waffenlieferungen könnte auch über die USA, die bereits Militärhilfe leisten, an Deutschland herangetragen werden. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat etwas Sympathie dafür erkennen lassen, aber eigentlich ist die Haltung der Bundesregierung bislang ablehnend. Baerbock baut lieber mal vor.

Der Fokus bleibt im Osten

Den Umgang mit der Klimakrise hat Baerbock eigentlich ganz oben auf dem Zettel: Sie hat die internationale Klimapolitik in ihr Ministerium gezogen. Bidens Regierung ist zwar dem von Trump gekündigten Klimaabkommen wieder beigetreten, hat jedoch gerade neue Fördergebiete für Erdgas ausgewiesen. Aber der Fokus ist dieses Mal klar: Auch beim Mittagessen in der Deutschen Botschaft geht der Blick wieder nach Osten, Baerbock hat dazu eine Russland-Expertin aus den USA eingeladen.

Symbolträchtig ist auch das Treffen mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Kurz vor dem Jahrestag des Sturms auf den US-Kongress, mit dem am 6. Januar 2021 Trump-Fans ihre Enttäuschung über die Wahlniederlage ihres Idols in Gewalt verwandelt hatten, gehe es auch darum „demokratische Institutionen zu stärken und sichtbarer zu machen, welchen enormen Wert sie für unser Leben haben“, sagt Baerbock. Es ist nicht nur ein Thema in den USA.