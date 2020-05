USA: 2,4 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe - schon 39 Millionen Menschen ohne Job

Anzeige

Anzeige

Washington. Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben nunmehr bereits fast 39 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit.

Ausführlich in Kürze auf RND.de.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts.