US-Wissenschaftsmagazin bricht nach 175 Jahren mit Tradition - und gibt Wahlempfehlung

Erstmals in seiner 175-jährigen Geschichte hat das US-Wissenschaftsmagazin “Scientific American” eine Wahlempfehlung für einen Präsidentschaftskandidaten abgegeben. Intern sei es keine Frage gewesen, den Demokraten Joe Biden zu unterstützen, erklärte Laura Helmuth, Chefredakteurin der angesehenen Publikation. Die Regierung von Präsident Donald Trump sei für die Forscherszene noch schlimmer als das Magazin befürchtet habe.

Die Wahlempfehlung wurde am Dienstag auf der Website von "Scientific American" gepostet - einen Tag nachdem Trump die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um den Klimawandel mit Blick auf die Waldbrände in Kalifornien in Zweifel gezogen hatte. Das Timing sei jedoch reiner Zufall, beteuerte Helmuth. Der Leitartikel sei in den vergangenen zwei Monaten verfasst worden.

Biden folge den Daten und der Wissenschaft

"Die Beweislage und die Wissenschaft zeigen, dass Donald Trump den Vereinigten Staaten und deren Volk grundsätzlich Schaden zugefügt hat, da er Belege und Forschung ablehnt", schrieb Redakteur Josh Fischman in dem Leitartikel von "Scientific American". Hart ging er unter anderem mit dem Corona-Krisenmanagement des Präsidenten ins Gericht. Zudem seien unter Trump Finanzmittel für die Wissenschaft gekürzt worden. Er habe auch US-Gegenmaßnahmen gegen den Klimawandel behindert.

Biden hingegen sei dafür bekannt, den Daten zu folgen und sich von der Wissenschaft leiten zu lassen, hieß es.

Trumps Kampagne wollte sich zunächst nicht äußern.

Für seinen Standpunkt erntete das Wissenschaftsmagazin auch Kritik. Chefredakteurin Helmuth sagte, es seien einige Bitten um Kündigungen von Abonnements eingegangen - wenn auch von Leuten, die das Magazin ohnehin nicht beziehen würden.

Kritik an Wahlaufruf des Magazins

Die konservative Kolumnistin S.E. Cupp twitterte, dass sie mit den Argumenten von "Scientific American" zwar übereinstimme und auch für Biden votieren wolle, aber mit gemischten Gefühlen auf den Entschluss der Magazinmacher blicke. Sie sei sich nicht sicher, ob das ein guter Gebrauch von wissenschaftlichem Einfluss und Glaubwürdigkeit sei, ergänzte Cupp.

Der Psychologe und Autor Geoffrey Miller drückte seine Kritik noch unverblümter aus. Das Wissenschaftsmagazin übe Verrat an 175 Jahren prinzipientreuer Überparteilichkeit um der billigen, kurzsichtigen, opportunistischen Zurschaustellung moralischer Werte willen, schrieb er ebenfalls auf Twitter. "Ich bin alt genug, um mich an die Zeit zu erinnern, als euer Magazin eine gewisse Integrität hatte."

Doch Chefredakteurin Helmuth entgegnete, dass das Magazin nie die Konfrontation mit der Politik gescheut habe. In den 1950er Jahren etwa habe die damalige Atomenergiekommission 3000 Ausgaben des “Scientific American” verbrannt, weil darin Position gegen die Wasserstoffbombe bezogen worden sei. Zuletzt habe das Magazin mehr Meinungsbeiträge gebracht. Und schon 2016 habe ein Leitartikel Trumps Eignung als Präsident infrage gestellt, auch wenn das Magazin sich nicht ausdrücklich für dessen damalige demokratische Rivalin Hillary Clinton stark gemacht habe, sagte Helmuth.

Trump zu Waldbränden in Kalifornien: Erde wird sich wieder abkühlen

"Teil der Mission unseres Magazins ist es, den Menschen zu zeigen, wie die Welt funktioniert - ob es nun um schwarze Löcher, Evolution, Viren oder systemischen Rassismus geht", fügte die Chefredakteurin hinzu. "Wir hatten den Eindruck, dass es als Teil dieser Mission unsere Pflicht war, die Menschen zu warnen, dass Trump für Forschung, Wissenschaft, Gesundheit und Umwelt verheerend ist." Das Magazin hoffe aber, dass es nicht noch einmal eine Wahlempfehlung vor einer Präsidentschaftswahl abgeben müsse.

Am Montag hatte Trump bei einem Besuch im von massiven Waldbränden betroffenen Kalifornien auf Mahnungen zu einem verstärkten Handeln gegen den Klimawandel mit den Worten reagiert, dass die Erde sich abkühlen werde. "Ich wünschte, die Wissenschaft würde Ihnen da Recht geben", entgegnete der Chef der kalifornischen Naturschutzbehörde, Wade Crowfoot. "Nun, ich denke nicht, dass die Wissenschaft es wirklich weiß", gab der Präsident zurück.