US-Wahlkampf 2020: Trump oder Biden? - Letzte Phase von Unsicherheit dominiert

New York. Vor den Parteitagen von Demokraten und Republikanern wurde im Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump schon das Schlimmste befürchtet. Ein starker Auftritt des Demokraten Joe Biden und eine enttäuschende Leistung des Amtsinhabers hätten die Abstimmung früh entscheiden und damit den Wahlkampf schon vor September beenden können. Beide Kandidaten leisteten sich jedoch keine größeren Aussetzer. Die Lager bereiten sich nun auf einen Sprint von gut 60 Tagen bis zur Wahl vor, der wohl einer der turbulentesten in der modernen amerikanischen Geschichte wird.

Auf ihren Parteitagen präsentierten Demokraten und Republikaner die jeweils andere Seite als existenzielle Bedrohung für die Zukunft des Landes, während sie den Wählern ganz unterschiedliche Versionen der Realität anboten. Die Demokraten kritisierten Trump als inkompetenten Rassisten mit autokratischen Tendenzen, der die Amerikaner nicht vor der Corona-Pandemie schütze und die Demokratie untergrabe. Die Republikaner ignorierten das Virus bei ihrer Veranstaltung weitgehend und attackierten Biden als senilen Berufspolitiker, der unter der Kontrolle von Linksradikalen stehe und die Wähler in den Vororten nicht vor gewalttätigen Mobs schützen könne.

Schocks und Überraschungen nicht zu Ende

"Amerika fühlt sich mit all dem Chaos und der Spaltung nicht wie ein Land an", erklärt der ehemalige demokratische Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg in einem Interview. "Wir sollten in den kommenden Monaten für alles gewappnet sein. 2020 ist noch nicht durch mit seinen Schocks und Überraschungen."

Selten haben so viele Unsicherheiten die letzten Wochen vor einer Präsidentschaftswahl geprägt: Eine Pandemie, die 180.000 Amerikaner das Leben gekostet hat und weiter um sich greift; ein Wirtschaftsabschwung mit 28 Millionen Arbeitslosen und Zehntausenden Pleiten; anhaltende Polizeigewalt gegen unbewaffnete Schwarze und die Proteste dagegen. Hinzu kommen Naturkatastrophen. Ein Hurrikan suchte in der vergangenen Woche die Golfküste heim, während in Kalifornien Waldbrände wüten und heftiger Wind die Bauern in Iowa trifft.

Trump zweifelt an Korrektheit der Wahl

Die Aufsichtsbehörden sorgt aber noch etwas ganz anderes. Trump sät beständig Zweifel an der Korrektheit der bevorstehenden Wahl, indem er immer behauptet, bei der Briefwahl werde betrogen. Beweise dafür liefert er nicht.

Video Trump wettert gegen Biden und "den Pöbel" 2:37 min Der US-Präsident ist jetzt offiziell der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Vor dem Weißen Haus gab es Proteste. © Reuters

Inmitten des Chaos spricht Miles Taylor, langjähriger Republikaner und ehemaliger Stabschef im Heimatschutzministerium unter Trump, eine Warnung aus. Trump "wird alles tun um zu gewinnen", erklärt er. "Wenn das bedeutet, Menschen zu missachten, seine eigenen Leute zu missachten oder das US-Gesetz zu missachten, wird er das tun. Die Menschen sind zurecht besorgt."

Zu einem Sieg könnten Trump nach Einschätzung seiner Berater die Proteste in Wisconsin verhelfen, die nach Polizeischüssen auf einen Schwarzen begannen. Das Opfer, Jacob Black, wurde sieben Mal in den Rücken getroffen und wird wohl gelähmt bleiben. Der Präsident hat die Demonstranten wiederholt als wütenden Mob bezeichnet, der die Sicherheit in den amerikanischen Vororten bedrohe - ein Argument mit rassistischen Untertönen, das Trumps Ansehen bei älteren Wählern und Frauen verbessern soll.

Besucht auf Schauplatz der gewaltsamen Proteste

Um seine Botschaft von “Law and Order” zu untermauern, hat der Präsident sich stets auf die Seite der Polizei gestellt und ihre schwarzen Opfer ignoriert. Für Dienstag hat er einen Besuch in Kenosha, Wisconsin, angekündigt, dem Schauplatz der jüngsten gewaltsamen Proteste, obwohl der Gouverneur ihn bat, nicht kommen.

Ihren Wahlkampf in den letzten Wochen vor der Wahl gehen beide Kandidaten bedingt durch die Pandemie ganz unterschiedlich an. Biden nahm seine Kampagne vor Ort mit einem Besuch in Pennsylvania wieder auf, nachdem er zuletzt Anfang März im Land unterwegs gewesen war. Weitere Auftritte in besonders umkämpften Staaten seien geplant, aber nur, wenn es sicher sei, erklärt Bidens Beraterin Anita Dunn.

Der Demokrat wird wohl eher Auftritte vor kleinerem Publikum absolvieren, bei denen alle Beteiligten den Abstand einhalten können und Masken tragen. Verzichten wird das Biden-Team auf das klassische Werben von Stimmen an den Haustüren der Amerikaner. Stattdessen sollen mehr als 2000 bezahlte Mitarbeiter und viele weitere Freiwillige am Telefon und per Textnachrichten die Wähler von den Qualitäten des Herausforderers überzeugen.

Wahlkampf von Tür zu Tür

Die Vorsitzende des Republican National Committee, der Parteiorganisation der Republikaner, Ronna McDaniel, erklärt, ihre Partei werbe schon seit Wochen persönlich um Wähler und werde das auch weiterhin tun. "Wir klopfen an eine Million Türen pro Woche", sagt sie. "Biden hat entschieden, darauf zu verzichten. Sie klopfen an null Türen pro Woche."

Das Trump-Team hat auch größere Wahlkampfauftritte geplant. Dem Präsidenten sind besonders Termine in Flugzeug-Hangars ans Herz gewachsen. Die bieten vielen jubelnden Anhängern Platz und sind in Pandemie-Zeiten sicherer als geschlossene Hallen, weil sie teilweise offen sind. Für Trump bieten sie einen weiteren Vorteil: Er kann direkt mit der Air Force One ankommen.