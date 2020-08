Anzeige

Es wird einer der Höhepunkte in Donald Trumps Wahlkampf: Am Montag beginnt die Convention der US-Republikaner, an deren Ende Trump offiziell zum Kandidaten für die Wahl im November nominiert wird.

Der Parteitag wird als virtuelles Meeting abgehalten und von mehreren Orten aus gesendet. Das genaue Programm ist noch unbekannt. Bis zuletzt wollen die Republikaner an den Details arbeiten und Erkenntnisse nutzen, die sie aus dem vielseits gelobten Parteitag der US-Demokraten gezogen haben.

Video Demokraten mobilisieren sich virtuell - und Trump geht auf die Straße 4:39 min RND-Korrespondent Karl Doemens berichtet über den Parteitag der US-Demokraten und erzählt, wie sich die Stimmung im Land wenige Wochen vor der Wahl entwickelt. © RND

Wie im US-Wahlkampf üblich soll nichts dem Zufall überlassen, wenn die Convention zur besten Sendezeit in die amerikansichen Haushalte ausgestrahlt werden. Als Berater für die Show stehen laut der „New York Times“ alte Bekannte von Donald Trump bereit. So gehören zwei frühere Produzenten von Trump Reality-TV-Serie „The Apprentice“ zum Team, das die Convention plant. Weitere Weggefährten aus Trumps Zeit als TV-Star arbeiten demnach ebenfalls mit.

Zu den Stars der Convention der Demokraten gehörten prominente Namen, etwa die Obamas und Clintons. Der Kandidat Joe Biden konzentrierte sich auf seine Nominierungsrede zum Abschluss des Parteitags.

Im Falle Trumps sieht das anders aus: Zu den zweölf „Key Speakers“ der Convention zählen sechs Trumps, etwa Frau Ivana, Tocher Ivanka und Sohn Donald Jr. Der Präsident selbst will sich jeden Abend zu Wort melden. Zu den Rednern gehört auch das Ehepaar, das während einer Black-Lives-Matter-Kundgebung mit Waffen auf Demonstranten gezielt hatte, berichtet die „Washington Post“.

Das Motto der Convention soll lauten „Honoring the Great American Story“ (Würdigung der Großen Amerikanischen Erzählung) stattfinden, hat die Nachrichtenagentur AP erfahren. Jeder Tag des Parteitreffens wird demnach unter einem speziellen Schlagwort stehen, das den „American Dream“ beschwören soll: „Land of Promise“ (Land der Verheißungen) am Montag, „Land of Opportunity“ (Land der Möglichkeiten) am Dienstag, „Land of Heroes“ (Land der Helden) am Mittwoch und „Land of Greatness“ (Land der Größe) am Donnerstag.

Umfragen sehen den Demokraten Joe Biden im Rennen um die Präsidentschaft vorne. Prognosen sind aber nicht nur wegen des komplizierten Wahlrechts in den USA schwierig. Das hatte nicht zuletzt die Wahl von 2016 gezeigt. Seinerzeit hatte Trumps Gegnerin Hillary Clinton in vielen Umfragen einen Vorteil - unterlag aber schließlich deutlich.