Trump fabuliert weiter von Wahlbetrug und setzt Pence unter Druck

Anzeige

Anzeige

Berlin. In seinem Versuch, das US-Wahlergebnis zu kippen, erhöht Präsident Donald Trump vor der entscheidenden Kongresssitzung den Druck auf seinen Vize Mike Pence. Dieser leitet am (heutigen) Mittwoch die gemeinsame Sitzung beider US-Kongresskammern zur Bestätigung des Wahlausgangs vom 3. November. Am 14. Dezember hatten die Wahlmänner und -frauen des Electoral College in einer Abstimmung bereits den Sieg des Demokraten Joe Biden bestätigt. Diese Stimmen sollen nun vom neu konstituierten Kongress gezählt werden, anschließend soll das Ergebnis endgültig verkündet werden.

Trump wiederholte am Mittwoch bei Twitter seine haltlosen Behauptungen, es habe bei der Wahl massive Unregelmäßigkeiten und Betrug gegeben. Bundesgerichte und auch das Justizministerium haben dem widersprochen. „Alles, was Mike Pence tun muss, ist sie zurück in die (US-)Staaten zu schicken, UND WIR GEWINNEN”, schrieb Trump zudem wahrheitswidrig bei Twitter. „Mach es, Mike, dies ist eine Zeit für extreme Courage!”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Tatsächlich hätte Pence zu einem solchen Vorgehen keine Befugnis, der Ablauf der Stimmenzählung im Kongress unterliegt klaren Regeln, die Rolle des Vizepräsidenten ist dabei weitgehend zeremoniell.

Anzeige

Es wird aber erwartet, dass Trumps republikanische Gefolgsleute das Wahlergebnis in mehreren Staaten anfechten. Um solche Einwände durchzubekommen, wären Mehrheiten in beiden Kammern nötig. Es haben bereits genügend republikanische Abgeordnete angekündigt, das Ergebnis mit ihren demokratischen Amtskollegen zu bestätigen.