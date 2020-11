Republikaner klagen gegen Briefwahl in Pennsylvania

Anzeige

Republikaner im umkämpften US-Staat Pennsylvania gehen weiter juristisch gegen die Auszählung von Briefwahlstimmen vor. Die Partei und ein örtlicher Wähler warfen Bezirksbeamten in einem Vorort von Philadelphia in einer Klage vom Dienstag vor, offenbar unzureichend ausgefüllte Stimmzettel vor dem Wahltag unsachgemäß aussortiert zu haben, um Wählern eine Chance zur Behebung der Fehler zu geben.

Video Prägende Momente im US-Wahlkampf 2:40 min Ein polarisierender Wahlkampf in einem außergewöhnlichen Jahr geht zu Ende. Diese Ereignisse haben das Rennen um das Weiße Haus beeinflusst. © Reuters

Laut der Klageschrift soll republikanischen Lokalpolitikern am Sonntag bei einer Besichtigung der Abläufe in einem Gerichtsgebäude in Norristown ein Haufen von auf die Seite geschafften Briefwahlunterlagen aufgefallen sein.

Republikaner wollen einen Auszählungsstopp

Es sind auch zwei Klagen nach Bundesrecht anhängig, mit denen die Republikaner einen Auszählungsstopp bei den Briefwahlen erzwingen wollen. Den Grundstein legten sie bereits mit einem Antrag beim Obersten Gerichtshof, nach dem Wahltag eingegangene Briefwahlstimmen in Pennsylvania nicht gelten zu lassen. Schon seit Tagen schimpft Präsident Donald Trump über die Entscheidung des Supreme Court, eine Fristverlängerung bis zu drei Tage nach der Wahl in dem womöglich für den Wahlausgang entscheidenden Staat zuzulassen.

„Man muss Zahlen haben“, erklärte Trump am Wahltag bei einem Besuch in der Zentrale seines Wahlkampfteams. Es könne nicht sein, dass das Ganze viele Tage oder vielleicht Wochen hinausgezögert werde. Das kann man nicht machen. Die ganze Welt schaut zu.“

Klagen fallen bei knappen Rennen ins Gewicht

Bob Bauer vom Anwaltsteam des demokratischen Kandidaten Joe Biden warf den Republikanern vor, mit ihren vielen Klagen die Wähler ohne jegliche rechtliche Grundlage nur unnötig beunruhigen zu wollen.

Die Klagen der Republikaner dürften nur ins Gewicht fallen, wenn ein Rennen zwischen Trump und Biden so eng ist, dass wenige Tausend Stimmen oder gar Hunderte ausschlaggebend sind.