US-Wahl: Mike Pence nimmt Nominierung als Vize-Präsidentschaftskandidat offiziell an

Anzeige

Anzeige

Fort McHenry. Mike Pence ist erneut Vizepräsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Der derzeitige Vizepräsident der USA nahm die Nominierung seiner Partei für die Wahl am 3. November am Mittwochabend bei seiner Rede zum Parteitag in Fort McHenry (US-Bundesstaat Baltimore) an. Ohne die Unterstützung seiner Familie seien die vergangenen vier Jahre nicht möglich gewesen, sagte Pence.

Pence verteidigte in seiner Rede Präsident Donald Trump gegen Kritik. Er habe sein Wort gegenüber der Bevölkerung gehalten, sagte Pence. Als Beispiele nannte die Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem, die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani und den Wiederaufbau des Militärs. „Wir haben Amerika wieder großartig gemacht“, sagte Pence.

Am Montag hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) US-Präsident Trump und seinen Vize Pence offiziell als Kandidaten für die Wahl im November aufgestellt. Trump will seine Rede zur Annahme der Nominierung an diesem Donnerstag vom Südrasen des Weißen Hauses aus halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Video-Blog zu US-Wahl: Nach den Demokraten sind jetzt die Republikaner am Zug 3:52 min Erst vergangene Woche haben sich die Demokraten auf ihrem Parteitag auf die US-Wahl eingeschworen. Jetzt legen die Republikaner nach. © RND

Lara Trump nennt Schwiegervater einen leidenschaftlichen Landesvater

Im Reigen der Präsidentenfamilie auf dem Parteitag der Republikaner hatte zuvor Lara Trump ihren Schwiegervater als leidenschaftlichen Landesvater dargestellt. „Er ist ein Kämpfer und wird niemals aufhören, für Amerika zu kämpfen.“ In einer engagierten Ansprache erzählte die 37-jährige ehemalige Fernsehproduzentin am Mittwoch (Ortszeit), wie sie aus einfachen Verhältnissen in North Carolina nach New York kam.

Nie hätte sie sich vorstellen können, einmal auf der Parteitagsbühne der Republikaner zu stehen, sagte die Frau von Präsidentensohn Eric Trump. Ihre Eltern hätten ihr aber beigebracht, dass sich mit harter Arbeit und Entschlossenheit alles in Amerika erreichen lasse. Als sie die Familie Trump kennengelernt habe, seien alle vorher angenommenen Urteile sofort verschwunden: „Sie waren warm und fürsorglich, sie waren harte Arbeiter und bodenständig.“

Anzeige

Die Präsidentschaftswahl am 3. November werde die wichtigste Wahl in der modernen Geschichte sein, sagte die Schwiegertochter Trumps. „Dies ist nicht die Wahl zwischen Demokraten und Republikanern oder zwischen links und rechts“, sagte Lara Trump. „Dies ist eine Wahl die entscheiden wird, ob wir Amerika Amerika bleiben lassen oder ob wir einen auf keiner Karte verzeichneten, erschreckenden Weg zum Sozialismus einschlagen.“

Anzeige

Ex-Botschafter Grenell preist Trumps „America First“-Politik

Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, pries beim Parteitag die „America First“-Politik von US-Präsident Trump. „America First ist einfach die Überzeugung, dass Politiker sich auf die Gleichheit und Würde eines jeden Amerikaners konzentrieren sollten“, sagte Grenell am Mittwochabend (Ortszeit). „Und dass diese Pflicht erfüllt wird, indem man die Sicherheit und den Wohlstand des amerikanischen Volkes über alles andere fördert. Das ist America First. Das ist die Trump-Doktrin.“

Grenell sagte: „Als US-Botschafter in Deutschland hatte ich einen Sitz in der ersten Reihe in Donald Trumps America First Außenpolitik. Ich wünschte, jeder Amerikaner könnte sehen, wie Präsident Trump in ihrem Namen verhandelt.“ Er sei Zeuge geworden, wie Trump Bundeskanzlerin Angela Merkel „verzaubert“ habe, während er gleichzeitig darauf bestanden habe, dass Deutschland seinen Nato-Verpflichtungen bei Verteidigungsausgaben nachkommt.

Die Schicksalswahl Der wöchentliche USA-Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Bürgerrechtler: Trump hat mehr für Schwarze getan als Biden

Der Bürgerrechtler Clarence Henderson lobte beim Parteitag der Republikaner das Engagement von Trump für Afroamerikaner. „Diese Errungenschaften zeigen, dass Donald Trump sich wirklich um das Leben der Schwarzen kümmert“, sagte Henderson am Mittwochabend (Ortszeit) bei der weitgehend virtuellen Veranstaltung. „Er hat in vier Jahren mehr für schwarze Amerikaner getan als Joe Biden in 50.“ Biden - der Präsidentschaftskandidat der Demokraten - habe die Unverfrorenheit gehabt zu sagen, wer nicht für ihn stimme, sei nicht schwarz. „Dazu sage ich, wenn Sie für Biden stimmen, dann kennen sie die Geschichte nicht.“

Anzeige

Auch der frühere Football-Profi Jack Brewer nahm Trump gegen Rassismus-Vorwürfe in Schutz. „Ich weiß, wie Rassismus aussieht“, sagte Brewer, der der Gruppe „Schwarze Stimmen für Trump“ angehört. „In Amerika hat er keine Ähnlichkeit mit Präsident Trump. Und ich habe es satt, wie er in den Medien dargestellt wird, die sich weigern, anzuerkennen, was er tatsächlich für die schwarze Gemeinschaft getan hat.“