Anzeige

Anzeige

Washington. Ein Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November wird immer wahrscheinlicher. Biden gewann am Dienstag auch die Vorwahlen der Demokratischen Partei in Florida, Arizona und Illinois, wie aus Prognosen der Nachrichtenagentur AP hervorgeht.

Damit baute der frühere US-Vizepräsident im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten den Vorsprung auf seinen Rivalen Bernie Sanders weiter aus. Dieser steht zunehmend unter Druck, aus dem Rennen auszusteigen und in Zeiten der Corona-Krise zumindest in diesem Punkt Klarheit zu schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Gegen Ende des Wahltages am Dienstag äußerte sich Sanders nicht dezidiert zu seinen weiteren Plänen. Stattdessen betonte er, wie wichtig es sei, dass in Zeiten wie diesen jeder und jede Arbeitende auch sein Gehalt bekomme. Biden klang allerdings bereits so, als wäre der Kampf gegen Sanders schon geschlagen.

Dieser und seine Anhänger hätten mit bemerkenswerter Leidenschaft und Hartnäckigkeit für Themen wie bezahlbare Gesundheitsversorgung und Maßnahmen gegen den Klimawandel gekämpft, sagte Biden in einem Livestream. „Deshalb lasst mich den jungen Wählern, die von Senator Sanders inspiriert wurden, sagen: Ich habe euch verstanden.“

Vorwahl in Ohio verschoben

Florida war von jenen drei Staaten, die am Dienstag wählten, jener mit den meisten Delegiertenstimmen, die dann letztlich über den demokratischen Herausforderer für US-Präsident Trump entscheiden. In Ohio wurde die für Dienstag geplante Vorwahl wegen des Coronavirus verschoben, ebenso wie in mehreren anderen Staaten, die in den kommenden Wochen an der Reihe gewesen wären. Der Wahlprozess droht sich damit in die Länge zu ziehen.

Anzeige

Trump, der keinen ernsthaften Gegenkandidaten hatte, ist als Kandidat der Republikaner gesetzt, nach den Vorwahlen in Florida und Illinois auch den Zahlen nach. Er erreichte mit seinen Siegen dort am Dienstag nach Zählung der Nachrichtenagentur AP mehr als jene 1276 Delegiertenstimmen, die für seine Nominierung notwendig sind.

Anzeige

Früher als zu diesem Zeitpunkt kann ein republikanischer Präsidentschaftsanwärter seine Kandidatur gar nicht sicherstellen. Das zeige, wie geeint die Republikaner hinter ihrem Präsidenten stünden, sagte Wahlkampfsprecher Tim Murtaugh. Trumps Team wollte vor allem den Sieg in Florida als letzten Schritt zu seiner Nominierung herausstreichen. Denn der Staat ist einer, wenn nicht gar der wichtigste, der sogenannten Swing States, in denen US-Wahlen entschieden werden.

Welche Rolle spielt die Corona-Krise?

Bei den republikanischen Vorwahlen hat Trump bisher alle bis auf eine der Delegiertenstimmen erobert. Diese ging an den früheren Gouverneur von Massachusetts, Bill Weld, in Iowa. Dieser Delegierte kann beim Parteitag der Republikaner im Sommer, wenn Trump auch formal gekürt wird, ebenfalls für den Präsidenten stimmen, sollte er der einzige Kandidat sein.

Bei den Demokraten war Biden bereits mit einem Vorsprung von mehr als 150 Delegiertenstimmen in die Vorwahlen vom Dienstag gegangen. Nach Auszählung der Stimmen am Dienstag könnte er nahezu uneinholbar sein.

Vor allem mit Blick auf die Coronakrise könnten sich dann die Rufe mehren, Sanders solle sich selbst aus dem Rennen nehmen, sagte Jesse Lehrich, ehemaliger Wahlkampfsprecher von Hillary Clinton. Ihr war Sanders bei den demokratischen Vorwahlen 2016 unterlegen.

Anzeige

RND/AP