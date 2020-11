In Georgia sollen alle Stimmzettel nochmal per Hand nachgezählt werden

Anzeige

Die Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl im Staat Georgia werden von Hand nachgezählt. Das Prozedere solle Ende der Woche beginnen und werde wohl bis zum 20. November dauern, sagte der zuständige Minister in Georgia, Brad Raffensperger, am Mittwoch.

Wenn das Ergebnis der Nachzählung beglaubigt ist, könne der unterlegene Kandidat eine weitere Nachzählung verlangen. Diese werde dann maschinell erfolgen.

In Georgia sind 16 Wahlleutestimmen für die Wahl des Präsidenten zu vergeben. Bei der Stimmenauszählung lag zunächst Amtsinhaber Donald Trump vorn, wurde aber inzwischen von Herausforderer Joe Biden überholt. Wer die Wahl in Georgia gewonnen hat, war noch nicht eindeutig absehbar.

Weil Biden aber in andern US-Staaten deutlich vorn lag, hat er nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP auch ohne die Stimmen von Georgia bereits mehr als die für eine Wahl zum Präsidenten notwendigen Stimmen von 270 Wahlleuten sicher.

Dass es eine Nachzählung in Georgia geben wird, stand bereits seit Tagen fest. Diese ist gemäß den Gesetzen des Staates vorgeschrieben, wenn der Abstand zwischen den Kandidaten weniger als 0,5 Prozentpunkte beträgt.

Biden führte in Georgia am Mittwoch mit gut 14.000 Stimmen oder etwa 0,28 Prozentpunkten Vorsprung. Seit dem Wahlerfolg von Bill Clinton in dem Südstaat im Jahr 1992 hat dort kein demokratischer Präsidentschaftskandidat mehr gewonnen.