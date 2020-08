Anzeige

Der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden geht mit einem neuen Wahlkampfspot gezielt auf Stimmenfang unter schwarzen US-Bürgern. Der Kurz-Clip, der vor der für Donnerstag geplanten Ausstrahlung im Internet und Fernsehen exklusiv mit der Nachrichtenagentur AP geteilt wurde, lehnt sich stark an die aktuelle Rassismusdebatte in den USA an und gibt Amtsinhaber Donald Trump Breitseite.

Es gelte, für ein besseres Amerika zu kämpfen, heißt es aus dem Off. “Und genauso wie unsere Vorfahren, die vor einer Generation gegen gewalttätige Rassisten aufstanden, werden wir gegen diesen Präsidenten aufstehen und sagen: “Nie wieder”, weil Amerika besser als er ist.”

Biden braucht Stimmen der schwarzen Wähler

In dem einminütigen Spot werden Bilder von Protesten aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung eingeblendet, die von Polizeihunden bedrohte und mit roher Gewalt konfrontierte Demonstranten zeigen. Als Kontrast sind Aufnahmen von aktuellen Kundgebungsteilnehmern zu sehen, die Transparente mit der Parole “Black Lives Matter” (Schwarze Leben zählen) und “I can’t breathe” tragen. “Ich kann nicht atmen” hatte der Schwarze George Floyd immer wieder gesagt, als ihm ein weißer Polizist in Minneapolis Ende Mai minutenlang das Knie in den Hals drückte. Floyds Tod löste weltweit Proteste aus.

Bildergalerie Nach Tod von George Floyd: Bilder von der Protestbewegung 1 von 15 1 von 15 Der Afroamerikaner George Floyd kommt bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben. Daraufhin erheben sich überall in den USA die Menschen und demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt - wie hier in New York, wo Tausende mit ihren Fahrrädern protestierten. @ Quelle: imago images/ZUMA Wire

Der Wahlkampfspot sei nur der Anfang einer Serie von Inhalten, die sich an schwarze Wähler richteten, sagte ein Sprecher von Bidens Kampagnenteam.

Afroamerikaner stellen für den Ex-Vizepräsidenten unter Barack Obama eine wichtige Wählergruppe dar. Ihr Rückhalt trug dazu bei, dass er sich im Vorwahlrennen der Demokraten nach einem schwachen Start bald als einzig verbliebener Aspirant herausschälte.