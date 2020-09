US-Wahl 2020: Vizepräsident Mike Pence fehlt auf Stimmzetteln in Michigan

Anzeige

Lansing. Auf Stimmzetteln für die US-Wahl im Staat Michigan hat Präsident Donald Trump fälschlicherweise einen neuen Vizepräsidentschaftskandidaten bekommen. Statt des eigentlichen Vize Mike Pence war neben Trump der Name des Vizepräsidentschaftskandidaten der Libertarian Party, Jeremy Cohen, zu lesen. Der “vorübergehende Fehler” sei am Dienstag innerhalb von 90 Minuten behoben worden, teilte Tracy Wimmer, Behördensprecherin in Michigan, mit.

Falsche Stimmzettel sind bei Wahl gültig

Die fehlerhaften Stimmzettel waren für Briefwähler im Ausland bestimmt. Wimmer teilte mit, rund 400 davon seien während des fragwürdigen Zeitraums heruntergeladen worden. Wie viele dann auch verschickt wurden, sei unklar. “Wenn ein Wähler doch den falschen Stimmzettel statt des korrekten zurückschickt, wird er dennoch zählen”, ließ Wimmer wissen.

Cohen tritt eigentlich als Vizepräsidentschaftskandidat von Jo Jorgensen an. Die Libertäre Partei ist bei der Wahl am 3. November chancenlos.