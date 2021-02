Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Trump-Aufforderung, Stimmen zu „finden“

Anzeige

Atlanta. Im US-Staat Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft nach umstrittenen Forderungen von Ex-Präsident Donald Trump, Stimmen für ihn zu „finden“. Eine strafrechtliche Untersuchung solle zeigen, ob es Versuche gegeben habe, den Ausgang der Präsidentschaftswahl vom November zu beeinflussen, teilte Staatsanwältin Fani Willis am Mittwoch mit.

Trump wurde in ihrem Schreiben an den Wahlbeauftragten von Georgia, Brad Raffensperger, nicht namentlich genannt, er war allerdings wegen seines Telefonats mit Raffensperger enorm in die Kritik geraten.

Trump forderte zur Stimmensuche auf

Trump hatte Raffensperger in einem Gespräch Anfang Januar - also zwei Monate nach der verlorenen Wahl - aufgefordert, noch genügend Stimmen in Georgia zu finden, um das Wahlergebnis umzukehren. Trumps Herausforderer Joe Biden hatte mit einem extrem knappen Vorsprung von wenigen tausend Stimmen in Georgia gewonnen.

Das Schreiben von Willis, der Staatsanwältin des Bezirks Fulton County, lag der Nachrichtenagentur AP vor. Darin informierte sie Raffensperger, dass die strafrechtlichen Ermittlungen bereits begonnen hatten und forderte, dass alle Unterlagen, die als Beweise dienen könnten, aufbewahrt werden müssten.