US-Wahl 2020: Parteitag der Republikaner gestartet - Trump spricht am Donnerstag vor Weißem Haus

Anzeige

Anzeige

Washington. Die US-Republikaner wollen den Parteitag in dieser Woche als Testfeld für den Wahlkampf nutzen. Mehr als 7500 Veranstaltungen im ganzen Land soll es geben. Die Partei setzt ihre Hoffnungen in 2000 Mitarbeiter und 1,9 Millionen Freiwillige.

Die Umfragewerte von Präsident Donald Trump waren im Zuge der Coronavirus-Pandemie zuletzt gesunken. In wenigen Wochen können für die Wahl am 3. November bereits die ersten Stimmen abgegeben werden. Trump tritt gegen den Demokraten Joe Biden an, den seine Partei vergangene Woche offiziell zu ihrem Kandidaten kürte.

Republikaner klopfen an eine Million Türen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Republikaner hätten während des Parteitags der Demokraten an eine Million Türen geklopft, um Wähler von sich zu überzeugen, sagte die Vorsitzende des nationalen Komitees der Partei, Ronna McDaniel. In dieser Woche sollten es sogar noch mehr sein. Die Demokraten haben während der Pandemie weitgehend auf derartige Wahlkampfstrategien verzichtet.

Anzeige

Zu den geplanten Aktivitäten gehören Trainings von Freiwilligen und gemeinsames Verfolgen des Parteitags. Zum Höhepunkt am Donnerstag, wenn Trump auf dem Südrasen des Weißen Hauses seine Rede hält, sind Public-Viewing-Veranstaltungen in allen 50 Staaten geplant.