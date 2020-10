Blog zur US-Wahl: News, Infos und Ergebnisse

Anzeige

Am 3. November finden die Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Bis zum Wahltag und durch die Wahlnacht begleiten wir Sie in unserem Newsblog. Alle Beiträge zur US-Wahl 2020 finden Sie auf unserer Themenseite.

Das Wichtigste in Kürze:

Tücken der US-Wahl: die nicht so demokratischen Staaten von Amerika



Die US-Demokratie kommt dieser Tage etwas verbeult daher. Bei Wahlen wird heftig getrickst. Die USA verstehen es wie kaum ein anderes demokratisches Land, Bürger vom Wählen abzuhalten. Vor allem arme Menschen und Minderheiten werden ausgeschlossen.



US-Wahl 2020: Wann und wie wählen die USA ihren Präsidenten?



Am 3. November 2020 findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt - Donald Trump strebt seine zweite Amtszeit an. Wer wählt wann, und wen? Für Außenstehende ist das US-Wahlsystem mitunter verwirrend. Wir erklären, wie die amerikanische Präsidentschaftswahl funktioniert und was die wichtigsten Termine sind.

Fabian Wenck



Vor der großen Wahlnacht vom 3. November 2020 finden Sie hier bereits Wissenswertes zum Wahlsystem in den USA, aktuelle Umfragen und Reportagen aus den Staaten .



Ereignisse zur Wahl, Prognosen und Ergebnisse gibt es dann ab dem 3. November hier.



Herzlich Willkommen in unserem Liveblog zur US-Wahl 2020.Vor der großen Wahlnacht vom 3. November 2020 finden Sie hier bereitsin den USA, aktuelleundgibt es dann ab dem 3. November hier und auf RND.de

Wähler, Kandidaten, Termine: Wer wählt wen, und wann?

Wie wählen die USA ihren Präsidenten? Das amerikanische Wahlsystem ist komplex und für Außenstehende mitunter schwer zu verstehen. Hier erklären wir, wie die Präsidentschaftswahl abläuft.

Auch wenn entweder Donald Trump oder Joe Biden der nächste Präsident der USA wird, gibt es weitere Kandidaten, die sich für das Amt bewerben und zur Wahl am 3. November zugelassen sind. Welche das sind, zeigen wir hier.

Video Das US-Wahlsystem hat seine Tücken. 2:33 min Am 3. November wird der nächste US-Präsident gewählt - aber das Wahlsystem bringt einige Schlupflöcher mit sich. © RND

US-Wahl 2020: Wann gibt es ein Ergebnis?

Auch wenn der 3. November der offizielle Wahltag ist, dauert es bis zu zwei Monate, bis das Endergebnis feststeht. Grund dafür ist, dass es sich bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen nicht um eine direkte Wahl handelt. Stattdessen bestimmen die Bürgerinnen und Bürger Wahlmänner und Wahlfrauen, das sogenannte Electoral College. Diese Wahlleute wählen den Präsidenten 41 Tage nach der offiziellen Wahl, in diesem Jahr also am 14. Dezember.

Erste Ergebnisse und Hochrechnungen sind natürlich schon in der Wahlnacht vorhanden. Diese basieren auf Befragungen nach der Wahl und können als Prognose von den Medien veröffentlicht werden. In Deutschland sind erste Zahlen am 4. November gegen 1 Uhr nachts zu erwarten. Wer die Wahl gewonnen hat, steht hierzulande in der Regel nicht vor 5 Uhr morgens statt.

Welche Rolle spielen Swing States bei der Wahl im November?

Swing States spielen bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen traditionell eine wichtige Rolle. Da in diesen Bundesstaaten viele Wahlmännerstimmen zu holen sind, das Ergebnis aber meist sehr knapp ausfällt, sind Swing States besonders hart umkämpft. Welche Rolle sie bei der US-Wahl 2020 spielen, erklären wir hier.