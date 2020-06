Corona in den USA: Trumps Wette auf Leben und Tod

In vielen Bundesstaaten der USA schießen die Corona-Infektionszahlen in die Höhe. Experten schlagen Alarm. Doch Präsident Donald Trump schiebt das Problem auf die Statistik. Er will nun einfach weniger testen. Die Republikaner blasen in der Pandemie zum zynischen Kulturkampf: Maga-Kappe statt Mundschutz.