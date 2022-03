„Ich überbringe ihnen den Dank des amerikanischen Volkes“ – US-Vize Harris lobt polnischen Einsatz für Ukraine-Flüchtlinge

Anzeige

Warschau. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den Menschen in Polen für deren Großzügigkeit gegenüber der mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge gedankt. Einfache Menschen hätten Außerordentliches geleistet, sagte Harris am Donnerstag bei einem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki in Warschau. „Ich überbringe ihnen den Dank des amerikanischen Volkes.“

Harris wollte auch noch ukrainische Flüchtlinge treffen. Sie sollte auch noch mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau sprechen und am Freitag nach Rumänien weiterreisen.

Zwei Wochen nach Beginn der russischen Invasion sind mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, mehr als die Hälfte von ihnen nach Polen. Mit vielen weiteren wurde gerechnet.

Streit um polnische Kampfjets

Harris' Polenbesuch wird vom Streit um polnische Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart überschattet, die der Ukraine geliefert werden sollten. Die polnische Regierung hatte öffentlich vorgeschlagen, die Maschinen vom Typ MiG-29 auf einen Luftwaffenstützpunkt in Deutschland zu fliegen und sie dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen, deren Piloten für solche Kampfflugzeuge ausgebildet sind. Die US-Regierung lehnte dieses Prozedere jedoch ab, und erklärte, es bestehe die Gefahr, dass Russland den Konflikt ausweite, falls Flugzeuge aus Nato-Beständen in den Krieg in der Ukraine eingriffen.

Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, General Tod D. Wolters, sagte, die Ukraine verfüge bereits über genügend Kampfflugzeuge. Sie brauche vor allem größere Mengen von Panzerabwehrwaffen und Luftabwehrsystemen.