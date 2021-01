US-Verteidigungsminister Austin: Deutschland „geschätzter“ Standort für US-Soldaten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat den Standort Deutschland für US-amerikanische Truppen gewürdigt. Das Land werde als Stationierungsort sehr geschätzt und die US-Soldaten fühlten sich in Deutschland sehr wohl, sagte er am Donnerstag in seinem ersten Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Teil der gemeinsamen Sicherheit sei auch die Präsenz der USA in Deutschland, sagte Austin laut einer Mitteilung des deutschen Verteidigungsministeriums.

Trump wollte Truppen abziehen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump eine Verkleinerung des US-Truppenkontingents in Deutschland um mehr als 25 Prozent angeordnet. Das Pentagon prüft seither, wie der Schritt umgesetzt werden kann. Derzeit sind in Deutschland etwa 34.500 Soldaten stationiert, unter anderem am Stützpunkt Ramstein und in den Zentralen für das US-Europa-Kommando sowie das Afrika-Kommando.

Anzeige

Das Gespräch zwischen Austin und Kramp-Karrenbauer drehte sich nach Ministeriumsangaben zudem um die Zusammenarbeit in der Nato und die Sicherheitslagen in Afghanistan und im Irak.