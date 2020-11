US-Truppenabzug aus Afghanistan: Pentagon-Chef verteidigt Pläne

Anzeige

Washington. Nach massiver Kritik aus dem In- und Ausland hat der amtierende US-Verteidigungsminister Christopher Miller die Pläne für einen Teilabzug der USA aus Afghanistan und dem Irak bekräftigt. Man sei sich bewusst, dass ein solcher Übergang mit Risiken behaftet sei, sagte Miller am Mittwoch am Militärstützpunkt Fort Bragg.

Die Reduzierung der US-Soldaten werde aber so vonstatten gehen, dass die Soldaten und Soldatinnen vor Ort ebenso geschützt würden wie die hart erkämpften Fortschritte, die sie dort erzielt hätten.

Miller, der seit der Entlassung von Mark Esper durch Präsident Donald Trump vergangene Woche kommissarisch das Pentagon leitet, hatte am Dienstag angekündigt, dass die USA ihre Truppenpräsenz in Afghanistan und im Irak bis Mitte Januar - also bis kurz vor dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Joe Biden - auf jeweils 2500 Einsatzkräfte verringern wollten.

Nato warnte vor Abzug der Truppen

Aktuell sind mehr als 4500 US-Soldaten in Afghanistan und 3000 im Irak. Die übrigen Nato-Bündnispartner, die in Afghanistan mit den USA zusammenarbeiten, äußerten Sorge über einen überhasteten Abzug. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte, es bestehe die Gefahr, dass Afghanistan erneut zum Rückzugsgebiet internationaler Terroristen werde.

Miller betonte, die USA würden mit harter Hand zurückschlagen, sollten Extremisten versuchen, den Truppenabzug auszunutzen. „Wir werden nicht zögern, wieder eine Abschreckung herzustellen und jegliche Bedrohung zu besiegen“, sagte Miller.