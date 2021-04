US-Truppenabzug aus Afghanistan: Ein Abflug ohne Wenn und Aber

Anzeige

Washington. Die Kritik der Republikaner ist laut, der Beifall der moderaten Demokraten eher verhalten. Doch Joe Biden ist fest entschlossen: Bis zum 11. September, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge auf New York und das Pentagon in Washington, will der US-Präsident Amerikas längsten Krieg beenden und alle amerikanischen Soldaten aus Afghanistan abziehen. Hintertüren oder Bedingungen gibt es dieses Mal – anders als bei früheren Ankündigungen – nicht.

Video Biden will Truppenabzug aus Afghanistan bis 11. September 1:17 min US-Präsident Joe Biden will bis zum 11. September die amerikanischen Truppen aus Afghanistan abziehen. © Reuters

„Wir müssen unsere Kräfte darauf konzentrieren, die Bedrohungen von heute zu bekämpfen“, erläuterte Präsidentensprecherin Jen Psaki die Entscheidung, die Biden selbst am späteren amerikanischen Mittwoch offiziell verkünden wollte. Der Präsident, sagte ein hochrangiger Berater, sei überzeugt, dass bei einer Konditionierung des Abzugs die US-Truppen das Land am Hindukusch nie verlassen würden. Doch Biden hat andere Prioritäten: Er will sein Land aus der Umklammerung des Coronavirus befreien, durch ein billionenschweres Infrastrukturprogramm den heimischen Populisten das Wasser abgraben und geopolitisch die USA gegenüber dem Herausforderer China stärken.

„Die Zukunft von Kenosha ist wichtiger als die Verteidigung von Kabul“, fasst David Sanger, der außenpolitische Chefkorrespondent der „New York Times“, die Überzeugung Bidens zusammen. In Kenosha war im vorigen Jahr ein Afroamerikaner von der Polizei durch sieben Schüsse in den Rücken getötet worden, was wochenlange Unruhen auslöste.

Als langjähriger Senator und Ex-Vizepräsident kennt Biden die Lage in Kabul und die Risiken des Rückzugs genau. Doch er ist überzeugt, dass der Verbleib der noch etwa 3500 US-Soldaten im Land keine Fortschritte bringen würde, die in den vergangenen 20 Jahren mit größeren Kontingenten, einer Kriegskasse von rund zwei Billionen Dollar und dem Blutzoll von 2400 gefallenen US-Soldaten nicht erreicht werden konnten.

Donald Trump, damaliger Präsident der USA, hält bei einem Besuch von amerikanischen Truppen auf der Bagram Air Base nördlich von Kabul ein Tablett mit Thanksgiving Essen. © Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Ganz überraschend kommt die Beendigung des Einsatzes nicht, den Ex-Präsident George W. Bush begonnen hatte, um das Terrornetzwerk Al-Kaida und dessen Führer Osama bin Laden auszuschalten. Schon im Februar 2020 hatte die Trump-Regierung mit den Taliban einen – allerdings an Bedingungen geknüpften – Abzug zum 1. Mai dieses Jahres vereinbart. Dieses Datum zu halten, werde „sehr schwierig“ sein, räumte Biden kürzlich ein. Die nun gewählte Verlängerungsfrist von vier Monaten soll offenbar dazu dienen, die Operation geordnet und in Abstimmung mit den Verbündeten, die weitere 7000 Soldaten in Afghanistan haben, durchzuführen.

Biden sieht keine Gefahr von Al-Kaida für USA mehr

Das Biden-Lager leugnet nicht die Risiken, die der Abzug für Afghanistan birgt, wo die Taliban mit militärischen Mitteln nach der Macht greifen dürften. Doch hält es das eigentliche Ziel des Krieges für erreicht, da das Terrornetzwerk Al-Kaida nicht mehr in der Lage sei, von Afghanistan aus Anschläge gegen die USA oder den Westen zu planen.

„Die USA sind 2001 in Afghanistan einmarschiert, um die zu schlagen, die uns am 11. September angegriffen haben“, sagte der demokratische Senator Tim Kaine: „Nun ist es an der Zeit, unsere Truppen heimzubringen, humanitäre und diplomatische Hilfe für ein Partnerland aufrechtzuerhalten, und die amerikanische Sicherheitspolitik auf die größten aktuellen Herausforderungen zu konzentrieren.“

Linke Senatoren wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren loben Bidens Entscheidung. Hingegen fällt die Reaktion von Jack Reed, dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, verhalten aus: „Es gibt keine einfachen Antworten“, sagte der Demokrat.

Von den Republikanern erntet der Präsident heftige Kritik: „Das ist eine Flucht im Angesicht des Feindes“, sagte Minderheitsführer Mitch McConnell. Der einstige Trump-Vertraute Lindsey Graham nannte die Entscheidung „dümmer als Bohnenstroh“.