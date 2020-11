US-Soziologe: Trump wird bei der Nominierung 2024 große Rolle spielen

Anzeige

Herr Prof. Gorski, wie beurteilen Sie die Ergebnisse der US-Wahl?

Donald Trump hat verloren, aber die Republikaner haben gewissermaßen gewonnen. Wenn man von der Präsidentschaft einmal absieht, sieht es so aus, als wenn die Republikaner im Senat ihre Mehrheit behalten.

Dort stehen noch zwei Stichwahlen im Januar in Georgia aus.

Ja. Und wenn es den Republikanern gelingt, ihre Mehrheit im Senat zu behalten, wird das große Konsequenzen für Joe Biden haben. Dann können sie sehr viel von Bidens Politik blockieren, etwa die Nominierung von Richtern, auch die Verabschiedung von Gesetzen. Das heißt, Joe Biden müsste versuchen, ein paar Senatoren von der republikanischen auf seine Seite zu ziehen. Ich bin da nicht sonderlich optimistisch, dass das gelingen kann. Insofern ist die Aussicht, dass Biden viele von den Themen, die er sich vorgenommen hat, durchsetzt, eher gering. Ich sehe das Wahlergebnis daher als sehr zwiespältig an.

Warum war die Wahl für die Republikaner noch erfolgreich?

Auch bei den Parlamentswahlen in den Bundesstaaten haben die Republikaner sehr gut abgeschnitten. Das ist sehr wichtig, denn nachdem in diesem Jahr eine Volkszählung durchgeführt wurde, werden demnächst die Wahlkreise in den Bundesstaaten wieder neu eingeteilt. Wer die Mehrheit im Parlament des jeweiligen Bundesstaates hat, kann die Wahlkreise nach seinen politischen Vorstellungen und seinem politischen Vorteil einteilen. Und das werden die Republikaner in den Bundesstaaten, in denen sie weiterhin die Macht haben, genauso wie 2010 machen.

Kann überhaupt jemand momentan die USA vereinen?

Die USA sind geteilt, die Gräben tief. Ist Joe Biden der richtige Mann, um das Land wieder zu einen?

Wenn das überhaupt möglich ist, ist er auf jeden Fall der richtige Mann – von der Persönlichkeit her, vom Temperament, von der Biografie. Die Frage ist aber, ob es momentan überhaupt einem Menschen gelingen kann, das Land zu einen. Es ist im Moment so tief gespalten. Es herrscht ein Tauziehen zwischen gleich großen Gruppen auf beiden Seiten des Spektrums.

Will das Land denn überhaupt vereint werden?

Ich glaube schon, dass wir eine große politisch gemäßigte Mitte haben, die eher pragmatisch ist und die das schon möchte. Natürlich bestehen große Missverständnisse und große Animositäten zwischen den beiden Seiten, aber vor allem wollen die politischen Eliten eine Aussöhnung nicht. Ich denke, wenn Joe Biden, dieser gemäßigte Mann, nicht der Kandidat gewesen wäre, sondern zum Beispiel Bernie Sanders, hätte dieser haushoch verloren. Insofern war und ist Biden die einzige Chance für die Demokraten.

Philip Gorski ist Professor für Soziologie an der Yale University. © Quelle: privat

Was erwarten Sie jetzt von Joe Biden?

Allerhöchste Priorität wird die Bekämpfung der Corona-Pandemie haben, das versteht sich von selbst. Denn davon hängt alles andere ab, vor allem, dass die Wirtschaft wieder anfängt zu wachsen. Der Kampf gegen Corona muss ganz oben auf seiner Agenda stehen. Joe Biden hat schon einen Expertenausschuss gegründet, der ihn bei diesem Thema beraten wird. Aber vieles von dem, was er sich vorgenommen hat, wie etwa den Supreme Court zu reformieren oder den Umweltschutz zu fördern und die Klimakrise in Angriff zu nehmen, wird er unter den gegebenen politischen Verhältnissen schwerlich schaffen.

In der Innenpolitik stehen Biden hohe Hürden im Weg

Viele erhoffen sich von Joe Biden einen richtigen Neuanfang in den USA – etwa, wenn man sich Fragen wie den Klimaschutz, die internationale Zusammenarbeit oder die Bekämpfung der Pandemie anschaut. Kann er diesen Neuanfang schaffen?

In bestimmten Bereichen, die eher dem Präsidenten obliegen, hat er bessere Chancen. Zum Beispiel, was die internationalen Beziehungen betrifft. Er hat ja schon angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen, aus dem Donald Trump ja ausgetreten ist, wieder beitreten zu wollen. Das ist natürlich positiv. Biden wird auch versuchen, die Verhältnisse zu Europa, zu Japan, Südkorea und anderen Staaten wieder zu verbessern. Da hat er schon große Chancen. Es ist eher die Innenpolitik, bei der ihm hohe Hürden im Weg stehen.

Welche Rolle wird seine Vizepräsidentin Kamala Harris spielen?

Das ist eine interessante Frage. Es gibt Beobachter, die sagen, Biden und Harris hätten eine sehr gute persönliche Beziehung zueinander aufgebaut. Und es wird vermutet, dass er für sie in ihrem Amt eine große Rolle ins Auge gefasst hat, so wie er unter Barack Obama eine große Rolle als Vizepräsident gespielt hat. Und sie ist natürlich auch eine Hoffnungsträgerin für die zukünftige Demokratische Partei.

Mit welchen Konsequenzen?

Sie ist von vornherein die Favoritin für die Präsidentschaftskandidatur 2024. Joe Biden wird sicherlich alles tun, um sie für die nächste Präsidentschaftswahl günstig zu positionieren. Aber man muss auch deutlich sagen, dass sehr, sehr viele Amerikaner noch nicht bereit sind, eine dunkelhäutige Frau zu wählen. Es wird schwierig und spannend, was in vier Jahren geschehen wird.

Der große Verlierer der Wahl ist Donald Trump. Aber das will er noch nicht zugeben. Schätzen Sie denn, dass er, wie mehrfach angekündigt, wirklich den Klageweg bestreiten wird, dass er nicht aufgibt? Oder werden seine Berater ihm jetzt langsam klarmachen, dass das Rennen für ihn verloren ist?

Politische Prophezeiungen sind ein gefährliches Geschäft. Aber ich gehe davon aus, dass er nicht nachgibt. Und wenn er doch seine Niederlage bei der Wahl eingestehen sollte, wird er trotzdem nicht nachgeben, sondern weiter seine Gefolgsleute aufhetzen wie so oft in den vergangenen vier Jahren. Ich würde auch wetten, dass er nicht anwesend sein wird im Weißen Haus, wenn Joe Biden am 20. Januar dort einzieht, und er wird auch nicht bei der Inauguration dabei sein.

Was könnte Trump denn in Zukunft machen?

Er wird versuchen, seine Macht innerhalb der Republikanischen Partei auszubauen. Ich schätze, er wird ein eigenes Medienunternehmen aufbauen, er wird herumreisen und große Kundgebungen abhalten, allerdings dieses Mal gegen Eintritt. Und er wird vielleicht noch ein paar Hotels bauen, aber ich schätze nicht, dass er sich noch als Immobilienentwickler oder Großunternehmer verstehen wird.

Sondern?

Eher als politischer Königsmacher, kann man fast schon sagen. Ob er selbst 2024 noch einmal kandidieren wird, würde ich eher bezweifeln. Aber ich denke schon, dass er bei der Nominierung 2024 eine große Rolle spielen wird. Es würde mich nicht wundern, wenn er seinen Sohn oder seine Tochter ins Rennen schicken wird.

Also kann man sagen, Trump ist zwar weg, aber der Trumpismus bleibt?

Genau. Um den Trumpismus wirklich zu besiegen, hätte es eines lawinenartigen Sieges der Demokraten bedurft. Den Umfragen zufolge hat man das ja erwartet, aber die Umfragen waren wieder systematisch verfehlt. Die Republikaner haben jetzt eigentlich keinen Grund, sich vom Trumpismus loszusagen. Es wird sicherlich Kräfte in der Partei geben, die einen Bruch mit dem Trumpismus herbeiführen wollen. Aber die werden nicht die Oberhand gewinnen.

Große Überraschung war Wahlverhalten der Hispanoamerikaner

Sie sagen, dass die Umfragen wieder in die Irre geführt haben. Waren Sie sehr überrascht von den Entwicklungen?

Es gab ein paar große Überraschungen bei den Wahlergebnissen und genauso ein paar Nichtüberraschungen. Die größte Überraschung war, dass in Florida und Texas Hispanoamerikaner in zunehmendem Maße für Trump gestimmt haben. Deswegen hat Trump Florida so deutlich gewonnen, und deswegen lagen auch in Texas die Umfragen so daneben.

Woran lag Ihres Erachtens das Wahlverhalten der hispanoamerikanischen Wähler in diesen Staaten?

Man muss abwarten, warum das so war. Ich erkläre es mir so: In Florida leben viele kubanischstämmige Amerikaner, die große Angst haben vor dem Sozialismus. Wenn Amerikaner, vor allem linke Amerikaner, das Wort Sozialismus hören, dann denken sie an Dänemark. Aber wenn Kubaner das Wort Sozialismus hören, denken sie an Kuba oder an Venezuela. Ich denke, das ist generell so in Florida.

Weiße Evangelikale sind Trump treu geblieben

Und in Texas?

In Texas wird es wiederum eher damit zu tun haben, dass es immer mehr Evangelikale in den Reihen der Hispanoamerikaner gibt. Was das Wahlverhalten angeht, ähneln die Hispanoamerikaner in Texas eher Evangelikalen als Hispanoamerikanern in anderen Bundesstaaten. Sie sind sehr konservativ dort.

Was hat sie hingegen nicht überrascht?

Eine Nichtüberraschung war, dass die weißen Evangelikalen wieder nahezu geschlossen für Trump gestimmt haben. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass Trump dieser Teil der Wählerschaft weggebrochen ist.

Philip Gorskis neues Buch heißt „Am Scheideweg. Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump“ (224 Seiten, 24 Euro) und ist bei Herder erschienen. © Quelle: Herder

Bleiben wir bei der Religion: Hat denn Bidens Katholizismus irgendeine Rolle gespielt?

Wie ich es bislang beurteilen kann, hat kein Wähler gegen Biden gestimmt, weil er Katholik ist, aber es sieht auch nicht so aus, dass jemand für ihn gestimmt hat, weil er Katholik ist. Im Endeffekt hat seine Religion keine Rolle gespielt, was ich interessant finde, weil er erst der zweite katholische Präsident in der US-Geschichte nach John F. Kennedy ist. Und bei Kennedys Wahl hat dessen Katholizismus noch eine sehr große Rolle gespielt, dieses Mal aber wenig bis überhaupt nicht.