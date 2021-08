US-Soldat hilft Übersetzer: „Ich habe ihm ein Versprechen gegeben”

Anzeige

Bremen. Unter Lebensgefahr waren sie den Taliban entgegengetreten. Nicht selten mussten sie gemeinsam in Deckung gehen, weil auf sie geschossen wurde. Seit diesen Erlebnissen vor knapp zehn Jahren besteht eine besondere Verbindung zwischen den beiden Männern. Der US-Soldat Spencer Sullivan kehrte nach dem Einsatz in die Heimat zurück. Sein früherer Dolmetscher Abdulhak Sodais erreichte nach langer Flucht Deutschland. Dort kämpfen sie nun erneut Seite an Seite.

Diesmal geht es um die persönliche Zukunft des Afghanen. Und die hängt ganz wesentlich von einem Gerichtstermin ab. Sullivan hilft Sodais, sich auf diesen Termin vorzubereiten. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan hofft Sodais umso mehr, in Deutschland bleiben zu dürfen.

Sein Vater habe ihm erzählt, dass die Taliban in seiner Heimatstadt Herat von Tür zu Tür gingen, um Leute zu finden, die mit den Koalitionstruppen zusammengearbeitet hätten, sagt der ehemalige Dolmetscher. „Ich konnte nicht aufhören zu weinen.“

Video Deutsche Helfer sehen kaum noch Chancen für Ortskräfte in Afghanistan 3:02 min Das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte hat wenig Hoffnung, die ehemaligen Helfer der deutschen Truppen noch aus Kabul raus zu schaffen. © RND

Masud starb, während er auf ein Visum wartete

Sullivan weiß, worum es geht. Denn er hat schon einmal einen einstigen Helfer verloren: Sajed Masud wurde von den afghanischen Extremisten getötet, während er vergeblich auf ein Visum für die USA gewartet hatte. Es schmerzt ihn, dass seine eigene Regierung Männer wie Masud und Sodais im Stich lässt. Er selbst will sich nicht aus der Verantwortung stehlen.

„Ich habe ihm ein Versprechen gegeben, so wie Amerika ihm ein Versprechen gegeben hat: Ihn zu beschützen und sein Leben zu retten“, sagt Sullivan. Ein solches Versprechen könne man nicht einfach wieder zurücknehmen. Konkret will er Sodais am 6. September bei einer entscheidenden Anhörung im Asylverfahren in Deutschland zur Seite stehen.

US-Veteranen setzen sich für Ortskräfte ein

Sullivan ist einer von vielen US-Veteranen, die sich inzwischen auf eigene Faust für Ortskräfte engagieren, die ihnen bei Einsätzen in Afghanistan treue Dienste geleistet hatten. Viele taten dies schon lange vor der chaotischen Evakuierungsmission, die nach der Machtübernahme der Taliban vor etwa zwei Wochen begann.

Eigentlich gibt es für ehemalige Ortskräfte der US-Truppen in Afghanistan ein spezielles Visa-Programm. Doch die Verfahren sind langwierig. In der Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump wurden noch zusätzliche Sicherheitsbestimmungen und bürokratische Hürden geschaffen. Die durchschnittliche Wartezeit erhöhte sich dadurch von einigen Monaten auf knapp drei Jahre. Nicht selten werden Anträge wegen kleinster Abweichungen von den Anforderungen abgelehnt.

Masud und Sodais waren in Afghanistan beide für eine Einheit der Amerikaner tätig gewesen, die Sullivan von 2012 bis 2013 angeführt hatte. Masud beantragte 2013 ein US-Visum, weil er wegen seiner Arbeit Todesdrohungen erhielt. Seinen Unterlagen war auch ein Empfehlungsschreiben von Sullivan beigelegt. Zwei Jahre später wurde sein Antrag dennoch abgelehnt. Zur Begründung hieß es, Masud habe nicht für die Regierung oder die Streitkräfte der USA gearbeitet, sondern für eine vom US-Verteidigungsministerium beauftragte amerikanische Firma.

Masud legte Berufung ein. Sullivan schrieb einen weiteren Brief an die amerikanische Botschaft in Kabul, erhielt auf diesen aber keine Antwort. Im Sommer 2017 erfuhr Sullivan von Masuds Bruder, dass die Taliban Masud erschossen hatten, als dieser anlässlich der Beerdigung eines Verwandten in seine Heimat zurückgekehrt war.

Auch Sodais beantragte 2013 ein US-Visum – doch auch sein Antrag wurde abgelehnt. In den Jahren 2015 und 2016 versuchte er es erneut. Sullivan wandte sich auch in seinem Fall mit einem Brief an die US-Botschaft in Kabul – wiederum vergeblich. Die endgültige Ablehnung kam 2017. Als dann ein Onkel enthauptet wurde, entschied sich Sodais zur Flucht in Richtung Europa.

Mithilfe seines Bruders, der jemanden in einem Reisebüro kannte, erhielt er ein Touristenvisum für das Nachbarland Iran. Seine Familie kannte einen dort lebenden Afghanen, der ihm den Kontakt zu dem ersten in einer langen Reihe von Schleppern vermittelte. Um die Reise Sodais zu finanzieren, verkaufte dessen Familie einen kleinen Gemischtwarenladen, den sie in Afghanistan betrieben hatte.

Als er nach sieben Monaten in Deutschland ankam, hatte er insgesamt 15.000 Dollar (12.700 Euro) für die Flucht ausgegeben. Sein Asylantrag wurde von den deutschen Behörden aber abgelehnt, weil er keine stichhaltigen Fotos oder Dokumente vorweisen konnte.

Video „Wir werden Euch jagen“: Biden droht nach Anschlag 0:53 min Selbstmordattentäter richten in Kabul ein Massaker an. Sie töten viele Afghanen und mindestens 13 US-Soldaten. © dpa

Sullivan reiste nach Deutschland um zu helfen

Daraufhin rief der ehemalige afghanische Dolmetscher Sullivan an, zu dem er seit mehr als einem Jahr keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Vier Monate später reiste der US-Veteran nach Deutschland, um Sodais bei der Kommunikation mit den Behörden zu unterstützen. Bis auf Weiteres ist Sodais zumindest in Sicherheit, weil die Bundesregierung vorerst keine Afghanen mehr abschiebt.

In einer Video-Konferenz mit Sullivan spricht Sodais über seine Ängste angesichts der aktuellen Ereignisse in seiner Heimat – und über seine Schuldgefühle gegenüber Familienmitgliedern, die noch immer dort sind. Der Amerikaner ermahnt ihn, sich dennoch ganz auf den Gerichtstermin am 6. September zu konzentrieren. „Wir sorgen dafür, dass du in Deutschland Asyl bekommst“, sagt er. „Alles andere wird sich ergeben.“