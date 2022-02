US-Sicherheitsberater hält russische Invasion der Ukraine für jederzeit möglich

Anzeige

Anzeige

Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sieht Russland in der Lage, „jederzeit“ eine Invasion der Ukraine zu starten. Dies würde „enorme humane Kosten“ zur Folge haben, sagte er am Sonntag in Talkshows von US-Fernsehsendern.

Sullivans Einschätzung erfolgte nach Angaben von US-Kreisen, wonach Russland an seiner Grenze zur Ukraine mindestens 70 Prozent der Feuerkraft in Stellung brachte, über die es vermutlich bei einem Großangriff auf das Nachbarland verfügen wolle.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

„Wenn Krieg ausbricht, wird er enorme humane Kosten für die Ukraine haben“, sagte Sullivan. „Aber wir glauben gestützt auf unsere Vorbereitungen und Reaktion, dass er auch strategische Kosten für Russland haben wird.“

Sullivan ging nicht direkt auf Berichte ein, dass das Weiße Haus Kongressmitglieder informiert habe, dass eine volle russische Invasion zur schnellen Eroberung Kiews und möglicherweise zum Verlust von 50.000 Menschenleben führen könnte.

Militäranalysten teilten mit, dass es mehrere Anzeichen für eine in den nächsten Wochen bevorstehenden Invasion gebe, darunter ein auf Februar/März vorgezogenes Manöver der Atomstreitkräfte, das als Abschreckung für die Nato gedacht sein könnte. Sie betonten aber auch, dass eine diplomatische Lösung noch möglich sei.