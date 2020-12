US-Senatskandidat debattiert mit sich selbst - Amtsinhaber kneift vor TV-Duell

Anzeige

Anzeige

Washington. Ein demokratischer Senatskandidat im US-Staat Georgia, Jon Ossoff, hat seinen republikanischen Rivalen David Perdue wegen dessen Fehlen bei der einzigen Debatte der beiden vor wichtigen Stichwahlen am 5. Januar kritisiert.

Der Senator Perdue sei nicht gekommen, weil er sich nicht „selbst belasten“ habe wollen wegen seiner Finanzaktivitäten, die ein „cartoonhafter Machtmissbrauch“ seien, sagte Ossoff am Sonntag. Perdue hatte mit ergiebigem Aktienhandel während der Coronavirus-Pandemie für Aufsehen gesorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Stichwahlen entscheiden darüber, ob die Demokraten oder die Republikaner ab nächstem Jahr den US-Senat kontrollieren. Die Republikanische Partei muss einen der beiden Senatssitze in Georgia behalten, damit sie weiter die Mehrheit hat und die künftige Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden behindern kann.

Die Demokraten brauchen beide Sitze, um mit Hilfe der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris bei Abstimmungen im Senat eine Mehrheit zu haben.

Die republikanische Senatorin Kelly Loeffler, die bei einer der Stichwahlen gegen den demokratischen Herausforderer Raphael Warnock antritt, weigerte sich bei einer Debatte, die Niederlage von Trump bei der Präsidentschaftswahl im November anzuerkennen.

Loeffler gab an, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung gegeben habe. Sie nannte keine Beweise dafür. Warnock warf ihr vor, eine rechtmäßige Wahl in Zweifel zu ziehen, um Trump und dessen Anhänger zu beschwichtigen.

Biden ist der erste Demokrat seit 1992, der die Präsidentschaftswahl in Georgia gewonnen hat. Trump hatte am Samstag Wahlkampf in Georgia gemacht. Er wiederholte seine unbegründeten Aussagen, dass Biden nur durch Betrug die Präsidentschaftswahl gewonnen habe.