US-Senatoren stimmen für Fortsetzung des Trump-Impeachments

Die US-Senatoren haben dafür gestimmt, das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump fortzuführen. Damit stellten sich die Senatoren mit 56 zu 44 Stimmen gegen einen Versuch der Verteidigung Trumps sowie mehrerer Trump-Vertrauter unter den US-Senatoren, das Verfahren zu stoppen, weil der 74-Jährige inzwischen nicht mehr im Amt sei. Bei der Abstimmung zum Auftakt am Dienstag ging es um die Frage, ob der Senat in dem Fall zuständig ist. Damit können Anklagevertreter und Verteidiger ab Mittwoch ihre Argumente in der Sache vortragen.

Geklärt werden soll in dem Amtsenthebungsverfahren, welche Rolle der frühere Präsident bei dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar spielte, als dort der Wahlsieg seines Nachfolgers Joe Biden bestätigt werden sollte. Trump ist im Senat wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ angeklagt.

Die Verteidiger des Ex-Präsidenten hatten den Tatbestand zuvor bereits in Frage gestellt und erklärt, die Worte ihres Mandanten an eine aufgepeitsche Menge demonstrierender Trump-Anhänger, diese sollten wie verrückt kämpfen, seien nur ein rhetorisches Mittel gewesen.

Biden will sich raushalten

US-Präsident Joe Biden will das Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vorgänger nach Angaben des Weißen Hauses weitgehend ignorieren und sich stattdessen auf die Corona-Pandemie konzentrieren. Biden werde sich das Verfahren nicht anschauen und nicht über den Ausgang sinnieren, teilte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses mit. Der Präsident übt sich mit Blick auf das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump seit Wochen in Zurückhaltung.

Das Weiße Haus hat deutlich gemacht, dass die Regierung sich auf ihre Arbeit konzentrieren will, während der Prozess gegen Trump voranschreitet. Am Dienstag wollte sich Biden mit Finanzministerin Janet Yellen treffen, um über das kommende Corona-Hilfspaket der USA zu sprechen. Im weiteren Verlauf der Woche sind Besuche im Pentagon und im nationalen Gesundheitsinstitut geplant.