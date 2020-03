US-Senat bewilligt 8,3 Milliarden Dollar für Kampf gegen Coronavirus

Anzeige

Washington. In seltener überparteilicher Einigkeit hat der US-Senat ein Gesetz über 8,3 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus verabschiedet. Für die Vorlage stimmten am Donnerstag 96 Senatoren, nur einer votierte dagegen. Das Abgeordnetenhaus hatte den Entwurf bereits am Mittwoch mit 415 zu 2 Stimmen verabschiedet. Er muss nun noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Das Weiße Haus hatte vor zehn Tagen 2,5 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Virus vorgesehen. Dieser Vorschlag Trumps wurde jedoch umgehend von Kongressmitgliedern beider Parteien verworfen. Sie handelten schließlich die um mehr als das Dreifache höhere Vorlage aus. “In Situationen wie diesen sollte keine Ausgabe gescheut werden, das amerikanische Volk zu schützen”, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der Republikaner Richard Shelby.

Geld für Impfstoffe, Tests und mögliche Behandlungen

Das Gesetz soll Gesundheitsbehörden mit Geld für Impfstoffe, Tests und mögliche Behandlungen ausstatten. Mehr als zwei Milliarden Dollar sollen dazu dienen, Bundes-, Staats- und Gemeindeverwaltungen zu befähigen, auf die Bedrohung durch das Virus zu reagieren. Weitere 1,3 Milliarden sind für die Bekämpfung des Virus im Ausland vorgesehen.

In den USA sind bis zum Donnerstag elf Menschen an dem Virus gestorben. In einem Interview des Senders Fox News spielte Präsident Trump die Gefährlichkeit des Virus am Mittwoch herunter und erklärte, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO genannte Sterblichkeitsrate von 3,4 Prozent sei falsch.

RND/AP