US-Richter: Post soll zwei Dutzend Zentren nach Stimmzetteln durchsuchen

Ein US-Bundesgericht hat Postinspekteure zur Durchsuchung von mehr als zwei Dutzend Briefverarbeitungszentren angewiesen. Sie sollen nach dort verbliebenen Briefwahlzetteln suchen. Diese müssten sofort versandt werden, entschied das Gericht.

Die Anweisung bezieht sich auf Zentren in Teilen Pennsylvanias und Wisconsins sowie in Philadelphia, Detroit, Atlanta und dem südlichen Florida. Sie folgt auf US-weite Verzögerungen bei der Zustellung vor der Wahl und Sorgen, dass die Post die Stimmzettel nicht pünktlich zustellt.

Der Chef des U.S. Postal Service, Louis DeJoy, der für die Republikaner gespendet hat, setzte im Sommer eine Reihe von Änderungen um, wodurch Briefe in den ganzen USA verspätet zugestellt wurden. Dies hat Zweifel geweckt, ob die Post die höhere Zahl an Briefwählern bewerkstelligen kann.

Die Zustellzeiten sind seither kürzer geworden, aber das interne Ziel der Post, dass mehr als 95 Prozent aller Erste-Klasse-Briefe innerhalb von fünf Tagen zugestellt werden, wurde beständig verfehlt. In manchen bei der Wahl besonders umkämpften Gebieten liegt die Post deutlich darunter.