US-Republikaner brüten angestrengt über Impeachment-Strategie

Washington. Ranghohe Mitarbeiter im Weißen Haus haben mit republikanischen Senatoren über das Vorgehen bei einem erwarteten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump beraten. Bei der Sitzung vom Donnerstag sei es auch um die Frage gegangen, wie lange das Prozedere im Senat dauern solle, teilten zwei eingeweihte Personen mit.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus versuchen im Rahmen öffentlicher Anhörungen zu klären, ob Trump seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen drängte, um sich Vorteile im US-Wahlkampf 2020 zu verschaffen. Geprüft wird dabei auch, ob der US-Präsident als Druckmittel längst bewilligte Militärhilfe für Kiew zurückhielt. Trump weist jegliches Fehlverhalten zurück.

Senatoren legen Wert auf Eindruck der Seriosität

Es wird erwartet, dass das Repräsentantenhaus in den kommenden Wochen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump votiert. Dann wäre der Senat am Zug, der sich in einer Art Gerichtsverfahren mit konkreten Vorwürfen gegen den Präsidenten befassen müsste. Die Kammer wird mit 53 zu 47 Mandanten von den Republikanern dominiert. Daher gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass eine nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Entfernung Trumps zusammenkommt.

Die Republikaner im Senat bräuchten 51 Stimmen, um den Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren freizusprechen. Doch seien Teilnehmer der Strategierunde sich einig gewesen, dass das Prozedere nicht sofort beenden werden solle. So gelte es, den Eindruck zu vermitteln, dass die Partei mit dem Fall seriös umgehe, sagten einige Senatoren. Ein Mitarbeiter im Weißen Haus sagte, im Gespräch sei ein Verfahren von einer Dauer von zwei Wochen gewesen. Die endgültige Entscheidung über die Strategie werde aber Trump selbst fällen.

RND/AP