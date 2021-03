US-Präsident: Truppenabzug aus Afghanistan zum Stichtag wird „schwierig“

Anzeige

Nach Einschätzung des US-Präsidenten Joe Biden könnte ein zum 1. Mai geplanter Abzug von US-Truppen aus Afghanistan auf der Kippe stehen. Die Frist einzuhalten, werde für sein Land „schwierig“ sein, räumte Biden ein.

Mit Verbündeten berate er aktuell über das Tempo des Truppenabzugs, so der US-Präsident in einem Interview des Senders ABC News, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde. Mit Blick auf den 1. Mai sagte Biden, dass es „passieren könnte, aber es ist schwierig“. Sollte die Frist verlängert werden, würde der Rückzug aber nicht „viel länger“ dauern.

Der Stichtag für das Ende des längsten Krieges der USA war im Rahmen eines Abkommens festgesetzt worden, das die Vorgängerregierung von Ex-Präsident Donald Trump und die militant-islamistischen Taliban erzielten - allerdings ohne Zustimmung der afghanischen Regierung.

Nato-Partner sind auf USA angewiesen

Wie Trump hat auch Biden versprochen, den fast 20 Jahre langen Konflikt zu beenden und mehr als 2500 US-Soldaten in Afghanistan heimzuholen. Im vergangenen Jahr waren noch rund 13.000 in dem Land stationiert.

Der Trump-Deal erwischte einige US-Verbündete kalt, zumal etwa 7000 Soldaten der Nato-Partner in Afghanistan für Logistik und Sicherheitsunterstützung auf die USA angewiesen sind. Biden kritisierte im Interview, dass sein Vorgänger „einen nicht sehr soliden Deal“ ausgehandelt und ausgearbeitet habe.