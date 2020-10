US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania mit Corona infiziert

Anzeige

US-Präsident Donald Trump bestätigte noch am Donnerstagabend (Ortszeit) im Interview mit Fox News, dass sich seine enge Beraterin Hope Hicks angesteckt habe. “Sie wurde positiv getestet”, sagte Trump. “Wir verbringen viel Zeit mit ihr.” Man habe das Ergebnis des Testes bis Freitagmorgen erwartet. Nun gab Trump bei Twitter begannt: Er und seine Frau sind positiv auf Covid 19 getestet.

Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks ist allerdings die dem Präsidenten am nächsten stehende Person, von der bekannt ist, dass sie sich infiziert hat. Hicks war nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, bei der Trump auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden getroffen war.

Am Mittwoch reiste sie mit zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota.