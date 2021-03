US-Präsident Biden will bei Wahl 2024 erneut antreten

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden will sich 2024 zur Wiederwahl stellen. Das sei sein Plan, sagte der 78-jährige Biden am Donnerstag bei seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtstritt am 20. Januar. Auf die Frage, ob er erneut mit seiner Stellvertreterin Kamala Harris als Vize-Kandidatin antreten wollte, sagte Biden, auch das würde er erwarten. „Sie ist eine großartige Partnerin.“

Ob er 2024 gegen seinen Vorgänger Donald Trump antreten würde, wisse er nicht, sagte Biden. Der Republikaner Trump hat bislang offengelassen, ob er nach seiner Niederlage gegen Biden im vergangenen November noch einmal kandidieren will.

Trump beklagt bis heute, er sei durch Betrug um den Sieg bei der Wahl gebracht worden. Beweise dafür hat er nicht vorgelegt. Das Trump-Lager ist mit Dutzenden Klagen vor Gerichten in verschiedenen Bundesstaaten gegen die Ergebnisse der Wahl gescheitert.