US-Post-Krise: Briefzustellung „viel schlimmer als bekannt“

Im Streit um die Finanzierung der US-Post zeigen neue Zahlen, dass die Briefzustellung offenbar unzuverlässiger ist als gedacht. Eine demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses legte am Samstag interne Zahlen der Post vor, wie die „Washington Post“ berichtet. Demzufolge hat die Pünktlichkeit der Zustellung deutlich nachgelassen: Terminpost komme nur noch in 79 Prozent der Fälle pünktlich an, sagte die Abgeordnete Carolyn B. Maloney. Noch Anfang Juli habe der Wert 92 Prozent betragen.

Der Chef der US-Post hatte zuvor allgemein von Serviceproblemen gesprochen, aber keine Zahlen genannt. Maloney sagte nun, dass kein Zweifel daran bestehe, dass der Post-Service schon jetzt deutlich nachgelassen habe. „Die Verspätungen sind viel schlimmer als bisher bekannt.“

Die US-Post ist aktuell eines der größten Wahlkampf-Themen in den USA. Die Demokraten befürchten, dass es zu Problemen bei der pünktlichen Zustellung von Briefwahl-Unterlagen kommen könnte, weil die Post unterfinanziert sei.

Führende US-Demokraten haben deshalb auch am Samstag für eine Stärkung der Post geworben. Die Post sei eine dringend benötigte öffentliche Dienstleistung und kein gewinnorientiertes Privatunternehmen, sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, vor der Abstimmung über ein Post-Gesetz.

Der Abgeordnete Jim McGovern erklärte, US-Präsident Donald Trump schwäche die Post gezielt, um die Wahlbeteiligung zu seinen Gunsten zu drücken. In den USA „sollte jede Stimme zählen“, forderte McGovern.

Die von Demokraten kontrollierte Parlamentskammer hatte für die Abstimmung seine Sommerpause unterbrochen. Das Gesetz soll der Post verbieten, weniger Dienstleistungen als zu Jahresbeginn anzubieten. Es sieht zudem eine Finanzspritze von 25 Milliarden US-Dollar vor. Pelosi betonte, das sei der Betrag, den die ausschließlich von Trump ernannten Mitglieder des Aufsichtsrat der Post vorgeschlagen hätten. Führende Republikaner haben den Demokraten jedoch Angstmache und eine politische Instrumentalisierung der Post vorgeworfen.

Streit über US-Post: Trump könnte Gesetz ablehnen

Der Senat, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben, müsste dem Gesetz noch zustimmen und der Präsident müsste es unterzeichnen, damit es in Kraft treten kann. Beides scheint unwahrscheinlich. Das Weiße Haus hat schon gewarnt, dass Trump ein solches Gesetz ablehnen würde, falls es vom Kongress beschlossen würde.

Regierung und Republikaner wollen die Post nur im Rahmen eines begrenzten Konjunkturpakets stärken. Den Demokraten schwebt ein deutlich größeres Konjunkturpaket in Höhe von rund drei Billionen US-Dollar vor. Die Verhandlungen darüber waren Anfang August gescheitert.