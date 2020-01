US-Nahost-Plan: Erdogan attackiert arabische Unterstützer

Anzeige

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mehrere arabischen Staaten für deren Unterstützung des Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Sie begingen damit "Verrat an Jerusalem, ihrem eigenen Volk und der gesamten Menschheit", sagte Erdogan am Freitag vor dem türkischen Parlament in Ankara. Namentlich bezog er sich damit auf Saudi Arabien, den Oman, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Türkei lehne den Plan, den Trump am Dienstag gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorgestellt hatte, kategorisch ab, da er Palästina zerstöre und "sich Jerusalem bemächtige". Trump stellt den Palästinensern in dem Plan zwar einen eigenen Staat in Aussicht - allerdings unter strikten Auflagen und erheblichen Zugeständnissen an Israel.

Unter anderem heißt es, Jerusalem solle die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben. Die Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates solle zwar in Ost-Jerusalem liegen, allerdings östlich und nördlich der Mauer - also in Vororten. Palästina hatte den Plan bereits vor Veröffentlichung abgelehnt.

RND/dpa