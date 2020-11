US-Minister Carson positiv auf Corona getestet

Anzeige

Washington. Das Coronavirus greift weiter in den obersten Etagen der US-Regierung um sich. Jetzt wurde auch der Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Ben Carson, auf das Coronavirus getestet, wie das Ministerium am Montag bestätigte. Das berichten unter anderem US-Medien wie CNN und die „Washington Post“. Der Minister aus dem Kabinett von Donald Trump hatte an der Wahlnachtparty des Weißen Hauses teilgenommen.

Informationen zu seinem Zustand gab es zunächst nicht. Carson war in der Wahlnacht am Dienstag vergangener Woche bei der Veranstaltung im Weißen Haus mit mehr als 150 Teilnehmern.

Auf der Wahlparty trugen der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, und fast alle anderen Anwesenden keine Maske. Meadows und vier weitere Personen in Trumps Umlaufbahn wurden in der vergangenen Woche positiv getestet.

Nach dem Bekanntwerden der Corona-Infektion des Stabschefs Meadows verschärfte sich die Kritik an der verfrühten Party mit mehr als Hundert Anhängern in der Wahlnacht.

Teilnehmer waren vor der Veranstaltung zwar auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Mindestabstand wurde aber nicht gehalten, Schutzmasken wurden kaum getragen, wie auf Bildern zu sehen war. Die Party könnte sich als Superspreading-Event herausstellen.

Im Weißen Haus hatte es bereits im Oktober einen Corona-Ausbruch gegeben, bei dem unter anderem Trump und seine Ehefrau Melania an Covid-19 erkrankt waren.