Sparte des Militärs: Joe Biden will Trumps Space Force beibehalten

Washington. US-Präsident Joe Biden will an der unter seinem Vorgänger Donald Trump geschaffenen Space Force festhalten. Die Weltraumtruppe, die seit Dezember 2019 eine eigenständige Einheit des US-Militärs ist, habe die volle Unterstützung des Weißen Hauses, sagte Sprecherin Jen Psaki am Mittwoch (Ortszeit).

Tags zuvor hatte sie mit einer flapsigen Bemerkung über die Space Force Kritik einiger Republikaner auf sich gezogen.

Am Mittwoch versicherte sie, dass die Entscheidung, Space Force als erste unabhängige Sparte des Militärs seit 1947 zu etablieren, nicht hinterfragt werde. Entscheiden müsste jegliche Herabstufung der Weltraumtruppe ohnehin der Kongress, sagte sie.