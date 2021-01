Trump-Anhänger dringen in Kapitol ein – Sitzung unterbrochen

Anzeige

Anzeige

Washington. Nach dem Ansturm Hunderter Unterstützer von US-Präsident Donald Trump auf das Kapitol in Washington ist der Parlamentssitz der Nachrichtenagentur AP zufolge abgeriegelt worden. Laut CNN wurden die Türen verschlossen und ein Notfallalarm der Kapitol-Polizei übermittelt. Die Sitzung wurde daraufhin kurzzeitig unterbrochen.

Wegen einer Sicherheitsbedrohung von außen dürfe niemand ins Gebäude hinein oder heraus, hieß es im Kapitol am Mittwoch. Beide Kongresskammern, der Senat und das Repräsentantenhaus, vertagten daraufhin die Sitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden.

US-Kapitol: Demonstranten dringen in Kongressgebäude ein

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vor dem Kongressgebäude war zu sehen, wie Protestierende Metallabsperrungen umstießen. Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein, um die Demonstranten zurückzuhalten. Ein Journalist der „Huffington Post” veröffentlichte auf seinem Twitter-Account Fotos vom Innern des Kongressgebäudes.

Dazu schrieb Igor Bobic, Demonstranten seien eingedrungen und stünden vor der Senatskammer. Dies wurde schließlich bestätigt. Die vor Ort zuständige Polizei meldete am Mittwoch einen Sicherheitsverstoß. Auch CNN zeigte Bilder vom Eindringen.

Anzeige

Im Inneren hatten sich beide Parlamentskammern zur Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom November versammelt.

Auf Bildern mehrere TV-Sender war zuvor zu sehen, wie Hunderte Unterstützer des US-Präsidenten nach einer Rede Trumps auf den Parlamentssitz zumarschierten, einige lieferten sich Handgreiflichkeiten mit Einsatzkräften.

Anzeige

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Sturm auf US-Kapitol: Bürgermeisterin ordnet Ausgangssperre an

Der „Washington Post“ zufolge waren Angehörige von rechten Gruppen unter den Demonstranten, die die Menge weiter aufstachelten. Es wurden demnach mindestens zwei zum Parlamentskomplex gehörende Gebäude in der Nähe evakuiert. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet, die Polizei hätte zum Kapitol gehörende Bürogebäude evakuiert.

Mitarbeiter von Kongressmitgliedern wurden demnach aufgefordert, ihre Büros zu räumen, darunter die des Cannon House Office Building. Der konkrete Anlass war zunächst unklar.

Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, ordnete eine Ausgangssperre an. Sie trete am Mittwoch um 18 Uhr (Ortszeit/Mitternacht MEZ) in Kraft und ende am Donnerstagmorgen um 6 Uhr (12 Uhr MEZ), teilte Bowser mit.

Trump rief Fans in Rede auf, vor Kapitol zu ziehen

Anzeige

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump rief seine Anhänger dazu auf, bei ihrem Protest friedlich zu bleiben. „Bleibt friedlich!”, schrieb er am Mittwoch auf Twitter und forderte die Demonstranten dazu auf, die Polizei und Sicherheitskräfte zu unterstützen, die „auf der Seite unseres Landes” seien.

Mehrere US-Abgeordnete meldeten sich bei Twitter und kritisierten die Trump-Anhänger scharf. Der Demokrat Jim McGovern nannte es eine terroristische Attacke auf die Demokratie.

dss

Trump hatte in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.