US-Justizministerium will Gewaltvorwürfe gegen Bundespolizei prüfen

Anzeige

Anzeige

Washington. Der Generalinspekteur des US-Justizministeriums hat eine Untersuchung zum Verhalten von Bundespolizisten in Portland und Washington angekündigt. In Portland werde Vorwürfen der Gewaltanwendung nachgegangen, hieß es am Donnerstag. In der Hauptstadt werde das Training der Bundespolizisten untersucht, die bei Protesten auf dem Lafayette Square beim Weißen Haus im Einsatz waren, und die Anweisungen an diese.

Von Kongressabgeordneten und aus der Öffentlichkeit waren Bedenken wegen der Einsätze laut geworden. Der Bürgermeister Portlands, Ted Wheeler, war von Bundespolizisten mit Tränengas besprüht worden, während er vor einem Gerichtsgebäude stand. Behörden in Portland und Washington D.C. hatten sich über die Anwesenheit der Bundespolizisten beschwert und sie für die Eskalation der Spannungen verantwortlich gemacht.

Video USA: Festnahmen bei Protesten in Portland 0:46 min Dies ist eines der Videos, die online gepostet wurden und die Ereignisse in Portland am Freitag zeigen sollen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Untersucht werden soll unter anderem ob die Beamten sich an Richtlinien des Justizministeriums gehalten haben, wie die Anforderung, sich zu identifizieren, und die Bestimmungen zum Einsatz chemischer Stoffe.