US-Justiz: Zwei Ex-Twitter-Mitarbeiter sollen für Saudi-Arabien spioniert haben

San Francisco. Die saudische Regierung soll US-Staatsanwälten zufolge zwei Ex-Twitter-Mitarbeiter für Spionage angeheuert haben. Die Angestellten des Internetkonzerns hätten für das Königreich private Kontoinformationen von Regierungskritikern beschaffen sollen, hieß es in einer am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgewordenen Beschwerde, die bei einem Bezirksgericht in San Francisco eingereicht wurde. Es ist das erste Mal, dass das Königreich in Amerika der Spionage bezichtigt wird. Riad gilt als Verbündeter der Regierung von Präsident Donald Trump.

US-Staatsanwälte sprachen von konzertierten Aktionen der saudischen Drahtzieher: Gezielt hätten sie Angestellte von Twitter anzuwerben versucht, um private Daten von Tausenden Twitter-Konten auszuspähen.

Dabei hatte es die Führung in Riad den Angaben zufolge auf mit den Accounts verbundene E-Mail-Adressen sowie IP-Adressen abgesehen, die den Standort von Nutzern verraten. Im Visier stand unter anderem das Twitter-Konto eines bekannten Journalisten mit mehr als eine Million Followern.

Belohnung mit Designer-Uhr und Zehntausenden Dollar

Die Vorwürfe richten sich gegen zwei frühere Twitter-Mitarbeiter und einen Mittelsmann, der eine Social-Media-Marketingfirma betrieb, die für die saudische Königsfamilie tätig war. Die Ex-Angestellten von Twitter sollen mit einer Designer-Uhr sowie Zehntausenden Dollar belohnt worden sein, die in Geheimkonten geparkt worden sein sollen.

Der Verbindungsmann habe einen der damaligen Mitarbeiter im Frühling 2015 angeworben und ihn nach Washington einfliegen lassen, hieß es in der Beschwerde. Zu jener Zeit besuchte eine saudische Delegation das Weiße Haus. Binnen einer Woche nach seiner Rückkehr nach San Francisco habe der Twitter-Mitarbeiter begonnen, ohne Erlaubnis im großen Stil auf private Daten von Nutzern zuzugreifen.

Informationen von 6000 Nutzern sollen betroffen sein

Von der Aktion waren demnach Informationen von 6000 Twitter-Nutzern betroffen, darunter mindestens 33 User-Namen, über die die saudische Polizei bei Twitter mit Verweis auf einen Notfall Einsicht in deren Daten beantragt hatte.

Als der Twitter-Mitarbeiter von seinen Vorgesetzten erwischt und zur Rede gestellt wurde, habe er die Aktion eingeräumt. Zudem erklärte er, er habe es aus Neugier getan, hieß es. Daraufhin sei er beurlaubt worden. Sein Firmen-Laptop wurde zudem eingezogen, und er wurde aus dem Büro eskortiert. Tags darauf sei er mit Frau und Tochter nach Saudi-Arabien geflogen und seitdem nicht in die USA zurückgekehrt. Gegen ihn und den Mittelsmann erging inzwischen Haftbefehl.

Die saudische Botschaft in Washington äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

“Wir haben Werkzeuge parat, die ihre Privatsphäre und ihre Fähigkeit schützen, ihre wertvolle Arbeit zu tun.” Twitter

Twitter teilte mit, dass das Unternehmen mit den Ermittlern in dem Fall kooperiere. Zugang zu sensiblen Kontoinformationen habe nur "eine begrenzte Gruppe geschulter und überprüfter Mitarbeiter". Das Unternehmen sei sich der immensen Risiken bewusst, mit denen jene konfrontiert seien, die Twitter nutzten, um der Welt ihre Sichtweise mitzuteilen und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. "Wir haben Werkzeuge parat, die ihre Privatsphäre und ihre Fähigkeit schützen, ihre wertvolle Arbeit zu tun", versicherte Twitter.

Der Cybersicherheitsexperte Mike Chapple warf dem Internetkonzern indes vor, seinem Standard, den Zugang zu Daten von Privatpersonen auf eine möglichst kleine Mitarbeiterzahl zu beschränken, nicht gerecht geworden zu sein. "Wenn Twitter sein Prinzip umgesetzt hätte, wäre dieser Missbrauch von Informationen nicht möglich gewesen", kritisierte Chapple, der Internetsicherheit an der University of Notre Dame lehrt. Ein Versagen in diesem Gebiet gefährde nicht nur die Privatsphäre, sondern gar die körperliche Sicherheit von Nutzern sozialer Medien.

Unter König Salman und seinem Sohn, Kronprinz Mohammed bin Salman, erlebt Saudi-Arabien zwar eine gesellschaftliche und kulturelle Öffnung, geht aber aggressiv gegen Dissidenten vor. Vor rund einem Jahr sorgte etwa der brutale Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul international für Aufsehen. Der Kolumnist der "Washington Post" galt als prominenter Kritiker der saudischen Führung.

RND/AP